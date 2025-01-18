С такой просьбой к пороку обратились владелица помещения. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на The New York Post.

Читайте также Легендарный дом из "Один дома" купили: ремонт внутри поразил фанатов

Владелица дома пожаловалась на толпы поклонников сериала

После выхода в 1998 году "Секса в большом городе" в Нью-Йорке появилась достопримечательность для поклонников сериала. Речь идет о доме на Манхэттене, где по сюжету жила Кэрри Брэдшоу. Любители ленты постоянно фотографируются там, а местные экскурсоводы водят туристов, чтобы посмотреть это здание.

И вот через 27 лет владелица поместья устала от такого внимания к дому. Она "десятилетиями надеялась", что люди со временем все же прекратят приходить в имение, но даже цепь и табличка "Вход воспрещен" не останавливали фанатов сериала.

Женщина владеет домом на Манхэттене еще с 1978 года. Она рассказала, что согласилась на съемки сериала в поместье только потому, что ей стало жалко специалиста по подбору локаций. Он якобы мог тратить работу из-за ее отказа.



Поклонники сериала постоянно фотографируются возле дома / Фото LP Media

Теперь мой дом стал мировым туристическим направлением. Шоу идет бесконечное количество раз на 34 языках,

– пожаловалась Барбара Лорбер.

И добавила, что и без того огромная база поклонников ее дома со всех уголков мира продолжает расти.

Владелица просит установить ограждение

В связи с постоянным ажиотажем вокруг дома Лорбер попросила власти установить вблизи него двойные ворота из стали и чугуна высотой примерно 1 метр. Женщина убеждена, что только это сможет обеспечить спокойную жизнь для арендаторов квартир в этом доме.



Возле дома может появиться ограждение / Фото ВВС

К слову, дом на Перри-стрит в Гринвич-Виллидж использовали только для части сцен. Ведь там снимали только крыльцо во время работы в экстерьерных сценах. Остальные съемки в квартире Кэрри Брэдшоу проходили в павильонах.