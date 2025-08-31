Будинок, схожий на стос млинців, продають в місті Ґатлінберг за 699 900 доларів. Він був зведений у 1986 році.

Розташований у самому серці Великих Димчастих гір, у місці, яке називають "Столицею млинців Півдня", цей кумедний круглий будинок, зведений у 1986 році, продається разом з меблями, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com.

Що відомо про будинок незвичної форми?

Власники купили нерухомість у 2021 році, коли це була просто кругла хатина. А вже у 2024-му компанія Kellogg's вийшла на них із пропозицією зробити спеціальний конкурс і перетворити будинок на Eggo House of Pancakes. Eggo виконала всі ремонтні роботи, а після завершення промоакції власникам дали вибір: залишити все як є або зняти декор. Вони вирішили зберегти стиль, щоб вирізнятися серед інших хатин у районі.

Довідка: Eggo – це американський бренд заморожених вафель, млинців та тостів, який належить компанії Kellogg's.

Жовті вхідні двері ведуть усередину житла площею 184 квадратних метрів.

Який всередині будинок – млинець / Фото Realtor.com

Там розташовані жовта вітальня з більярдним столом гірчичного відтінку та іншими елементами у фірмовій кольоровій гамі. Круглий диван стилізований під пухкий млинець Eggo. У домі повсюди жовті стіни, стельові вентилятори, тематичний декор для спалень і ванних, а також яскрава кухня з жовтими шафами та плиткою. Навіть поштова скринька прикрашена логотипом Eggo.

Це будинок можна використовувати і як основне житло, і як другорядне, однак найімовірніше, його й надалі залишать як інвестиційний об'єкт.