Чим же відрізняються сталінки та хрущовки – розкаже 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

В чому різниця між цими видами будинків?

Сталінки

Ці будинки були зведені з 1920-х до початку 1950-х років. Сталінки вирізняються монументальністю та архітектурним розмахом у стилі ампір. Високі стелі, товсті стіни, широкі під'їзди, колони й декоративні елементи створюють відчуття простору та солідності.

Проте попри вражаючий вигляд, більшість таких будинків сьогодні потребує капітального ремонту: інженерні комунікації давно відпрацювали свій термін, а утримання коштує дорого. До того ж у багатьох квартирах ванна кімната була відсутня, тож мешканці облаштовували її користуючись площею кухні.



Сталінки в Україні / Фото "Вікіпедія"

Хрущовки

Хрущовки, які з'явилися в 1954 – 1965 роках, мали зовсім іншу мету – швидко забезпечити населення житлом після війни. Це прості п'ятиповерхівки без ліфта, з невеликими кімнатами, тонкими стінами, компактними кухнями на – 9 квадратів та об'єднаними санвузлами. Їхня головна перевага – практичність і доступність, хоча більшість будинків нині теж перебуває у зношеному стані.



Хрущовки в Україні / Фото "Вікіпедія"

Яку ж квартиру обрати?

Попри всі відмінності, і сталінки, і хрущовки стали частиною української історії. У перших цінують простір та якість будівництва, у других – компактність і затишок, адже саме в них виросли мільйони сімей. Однак експерти наголошують: незалежно від вибору, покупці старого житла повинні враховувати його вік – 70–90 років – та розуміти, що реновація неминуча.

Сталінки дають відчуття величі та простору, а хрущовки – душевності та затишку. І ті, й ті – це частина нашої історії,

– підсумувала рієлторка Оксана Павловська.

Щодо вартості такої нерухомості, то через компактність і зношеність ціни на хрущовки значно нижчі, хоча вони залишаються привабливими для тих, хто шукає найдоступніший варіант у місті. Але є нюанс: вартість залежить від району, стану будинку та ремонту в самій квартирі. Наприклад, хрущовка у відремонтованому будинку з гарною інфраструктурою може коштувати дорожче за сталінку в аварійному стані.