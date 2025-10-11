Керолін Хогланд зі США втратила дім, який колись збудував її чоловік. Споруда зникла у воді через панування стихії.

Як стихія знищила будинок?

Ще в 1984 році чоловік Керолін Хогланд власноруч збудував будинок для своєї сім'ї. А у 2025 році дім став уже шостим на узбережжі, що зник у водах Атлантики через стрімку ерозію берегової лінії.

Жінка розповіла, що сцена з руйнуванням її оселі здавалася їй "сюрреалістичною". Це місце було наповнене спогадами, голосами рідних, святами та речами, зробленими руками її чоловіка. Тепер усе, що залишилося від будинку – лише одна фотографія, яку дивом викинуло назад на берег. Колись океан був на великій відстані від ґанку. Зараз вода майже торкається залишків фундаменту.

Коли ми зводили будинок, навіть уявити не могли, що це закінчиться так,

– з болем зізнається Хогланд.

Чому так сталося?

За даними AccuWeather, з 1987 року узбережжя Зовнішніх мілин втратило понад 200 метрів суші. У районі Роданте ситуація критична: земля відступає на 4,5 метра щороку. Це – одна з найбільш нестабільних зон у США.

Вчені пояснюють катастрофічні зміни підвищенням рівня моря та руйнуванням природних бар'єрів. "Берегова лінія завжди змінювалась. Але не з такою шаленою швидкістю, як зараз", – коментує Роб Янг з Університету Західної Кароліни.

Та найбільший шок для більшості власників прибережного житла – це відсутність страхового захисту. Звичайні поліси не покривають шкоди від ерозії, підтоплень чи штормових хвиль. Тож після катастрофи люди залишаються сам на сам із втратою.

Що радять експерти?

Оформити спеціалізовану страховку, яка покриває ризики життя на узбережжі: урагани, шторми, повені.

Придбати окрему страховку від повеней.

Укріплювати дюни та долучатися до місцевих програм збереження узбережжя.

Адже у таких регіонах берег – це не лише мальовничий вид, а й зона ризику. І про це варто замислитися до того, як хвиля забере все.

Що відомо про схожі випадки?

Раніше стало відомо, що в Англії місцева жителька ризикує втратити будинок, у якому прожила понад двадцять років. Її житло опинилося під загрозою через природні явища. Оселя розташована на краю скелі з видом на море. Якщо урвище просунеться ще на 5 метрів, будинок доведеться знести. Жінці повідомили, що вберегти будівлю від зсуву неможливо.

Перед цим на британському пляжі Віпсідеррі стався черговий великий зсув ґрунту. Активісти пов'язують це з будівництвом елітного житла поблизу скелі. Місцеві жителі закликали зупинити нову забудову, оскільки територія стає все більш нестабільною.