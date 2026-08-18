Від укриттів до паркінгів: які правила хочуть змінити для громадських будівель

В Україні планують оновити вимоги до громадських будівель – від укриттів і ліфтів до паркінгів та доступності приміщень. Зміни ще розробляють, однак уже відомо, які правила хочуть переглянути для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту.

Які вимоги до громадських будівель хочуть оновити

Мінрозвитку працює над Зміною № 2 до ДБН В.2.2-9:2018, який визначає основні вимоги до громадських будинків і споруд. Технічне завдання вже затвердили, а зараз готують першу редакцію документа, пише Мінрегіон.

У нових нормах планують врахувати вимоги до укриттів, сховищ і споруд подвійного призначення. Також хочуть визначити, як ліфти мають сполучати поверхи з підземною частиною будівлі, паркінгами та захисними спорудами.

Для пожежних ліфтів пропонують мінімальну вантажопідйомність у 1 000 кілограмів.

Планують врахувати й потреби людей, які користуються кріслами колісними. Зміни стосуватимуться входів і виходів, пересування всередині будівель та евакуації. Також хочуть переглянути вимоги до сходів, пандусів, поручнів, огороджень і засобів орієнтування.

Йдеться не просто про набір технічних параметрів, а про створення об'єктів, якими зручно та безпечно користуватися людям із різними потребами та в різних життєвих ситуаціях. Важливо, що під час оновлення норм також будуть враховані потреби різних гендерних груп,

– зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.

Нові правила можуть торкнутися й території біля громадських будівель. Планують переглянути вимоги до відкритих і критих автостоянок, паркомісць та велосипедних стоянок.

Також зміни стосуватимуться пожежної безпеки, шуму і вібрацій, електронних комунікаційних мереж та правил підрахунку площі й поверховості. Після підготовки першої редакції документ мають винести на громадське обговорення.

Нагадаємо, в Україні також готують оновлення будівельних норм для житлових будинків. Планують переглянути вимоги до планування, безбар'єрності, евакуації та ліфтів, а також уточнити правила для укриттів і захисту квартир від шуму та вібрацій.