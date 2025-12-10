Бальна зала буде вдвічі більшою: у Білому домі розпочали активне будівництво

На території Білого дому триває масштабне будівництво нової бальної зали президента Дональда Трампа вартістю близько 300 мільйонів доларів. Східне крило повністю демонтоване, а на його місці працює важка будівельна техніка.

Роботи відбуваються у прискореному режимі, а сам проєкт уже називають одним із найбільш резонансних оновлень президентської резиденції за останні десятиліття, пише 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також Що таке skyscraper і чому вони стали символами сучасних міст

Що відбувається на місці Східного крила?

Східне крило, яке було частиною архітектурного комплексу понад століття, знесли повністю. Це рішення стало ключовим етапом підготовки до зведення нової бальної зали. На оприлюднених кадрах видно зруйновані конструкції, залишки фундаменту та активні земляні роботи.

Будівельні роботи на території Білого дому / Фото Axios

Наразі будівельники зосереджені на укріпленні основи та прокладанні інженерних комунікацій. Територію повністю перепланували, а роботи ведуться у безперервному режимі. Проєкт уже називають одним із найбільших архітектурних втручань у комплекс Білого дому за останні десятиліття.

Будівництво бальної зали / Фото Axios

Якою буде нова бальна зала?

Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що фінальний варіант проєкту зазнав змін. За його словами, бальна зала буде майже вдвічі більшою, ніж передбачалося раніше. Також було переглянуто конструкцію ключових архітектурних елементів.

Цікаво! Колонну систему SPAN значно збільшили для покращення оглядовості під час масових подій. Очікується також оновлення акустики, систем освітлення та збільшення місткості приміщення. Новий простір планують використовувати для державних зустрічей, дипломатичних заходів і великих політичних подій.

Скільки коштує проєкт і як просуваються роботи?

Вартість будівництва оцінюють у 300 мільйонів доларів. При цьому Трамп публічно заявив, що проєкт реалізується в межах затвердженого бюджету та випереджає початковий графік, зазначають Associated Press. За його словами, основні етапи виконуються без затримок.

Офіційні деталі щодо джерел фінансування не розкриваються. Водночас у США припускають, що кошти можуть надходити з кількох напрямків, зокрема через спеціальні фонди та приватні внески.

Чому будівництво викликало резонанс у США?

Знесення частини історичного комплексу спричинило активні дискусії у суспільстві. Критики проєкту вказують на втрату елементів архітектурної спадщини та надто високу вартість робіт. Особливо гостро ці питання звучать на тлі внутрішніх економічних викликів у країні.

Водночас прихильники змін наголошують, що президентська резиденція має відповідати сучасним вимогам і бути готовою до проведення масштабних міжнародних заходів. На їхню думку, нова бальна зала посилить імідж Білого дому як ключової дипломатичної платформи.

Як відреагувала Мішель Обама?