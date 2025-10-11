Всесвітньо відомі мільярдери, такі як Марк Цукерберг, працюють над створення бункерів. Інші технологічні мільярдери також будують укриття, остерігаючись розвитку штучного інтелекту.

Хто зі світових мільярдерів будує собі бункер?

Кажуть, що Марк Цукерберг розпочав роботи над ранчо Koolau ще у 2014 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Це розлогий комплекс площею 1 400 акрів на гавайському острові Кауаї. Він включатиме укриття з власним енергопостачанням та продовольством, хоча, згідно з повідомленням журналу Wired, робітникам на об'єкті заборонили розповідати про це через угоди про нерозголошення.

Проте коли торік засновника Facebook запитали, чи створює він бункер для судного дня, він категорично відповів "ні". Підземний простір площею близько 5 000 квадратних футів, пояснив він, "це як невелике укриття, як підвал".

Також існують спекуляції навколо інших лідерів технологічних компаній, деякі з яких, схоже, скуповували ділянки землі з підземними просторами, готових до перетворення на бункери класу люкс.

Рід Гоффман, співзасновник LinkedIn, говорив про "страхування від апокаліпсису". Він раніше стверджував, що приблизно половина надбагатих людей мають таке, а Нова Зеландія є популярним місцем для купівлі житла й будівництва бункерів.

До чого тут ШІ?

За останні кілька років розвиток штучного інтелекту лише поповнив список потенційних екзистенційних проблем. Багато хто глибоко стурбований величезною швидкістю цього прогресу.

Повідомляється, що Ілля Суцкевер, головний науковець і співзасновник Open AI, є одним із них.

До середини 2023 року компанія з Сан-Франциско випустила ChatGPT – чат-бота, яким зараз користуються сотні мільйонів людей у ​​всьому світі, – і вони швидко працювали над оновленнями й створенням надрозумного ШІ.

Тоді Суцкевер запропонував колегам викопати підземне сховище для провідних науковців компанії, перш ніж така потужна технологія буде випущена у світ.

Однак не всі поділяють ці страхи. Учені з Кембриджа та Саутгемптона вважають розмови про "надрозумні машини" перебільшенням. За їхніми словами, сучасні моделі ШІ здатні аналізувати величезні масиви даних, але не володіють свідомістю та емоціями.

Проте саме ця невизначеність, коли технології стають дедалі розумнішими, а люди втрачають упевненість у майбутньому, підштовхує мільярдерів шукати притулок під землею.

Що відомо про бункери мільярдерів