Ще донедавна бункери асоціювалися з теоріями змови та фанатами виживання. Але останнім часом ці укриття перетворилися на символ розкоші та передбачливості. Мільярдери по всьому світу зводять дорогі бункери на випадок різних сценаріїв майбутнього.

Сучасні надзахищені сховища з'являються не лише на околицях або серед пустель, а й під розкішними віллами, що належать світовій еліті. Детальніше про це 24 Канал розповідає з посиланням на Robb Report.

Читайте також Життя під землею: у США продають казковий бункер із сучасним комфортом

Що найбагатші люди передбачають у своїх бункерах?

Бункери – тепер це вже не просто бетонні кімнати з запасами консерви, а комфортні підземні простори з сервісом, гідним п'ятизіркових готелів.

Чед Керролл з The Chad Carroll Group (Compass) заявляє, що останнім часом укриття зводять не тільки фанати апокаліпсиса, а керівники компаній, знаменитості, міжнародні інвестори. Вони прагнуть бути впевненими у своєму захисті за будь-яких умов.

На думку агентів з нерухомості та девелоперів, така тенденція виникла як реакція на глобальну нестабільність та культурні зрушення. "Ми перейшли від політичної невизначеності до повноцінної геополітичної напруги", – пояснює Наомі Корбі з SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) – компанії, яка спеціалізується на будівництві захищених помешкань.



Заможні люди облаштовують бункери не менш розкішними, ніж будинки / Фото Наомі Корбі, SAFE

У результаті сучасні "кімнати паніки" все частіше перетворюються на розкішні індивідуалізовані простори.

Те, що раніше було простими укриттями, сьогодні набуває вигляду персональних святилищ. Клієнти прагнуть, щоб ці простори відображали їхній спосіб життя – з унікальним дизайном і особливими деталями,

– додає Корбі.

Один із клієнтів компанії SAFE, професійний гольфіст, облаштував у своєму укритті інноваційний симулятор, який імітує 50 найкращих гольф-полів світу. Інший замовник, який є колекціонером творів мистецтва, створив у бункері кліматично контрольовану галерею. Деякі замовники також просили облаштувати приватні кінотеатри, гідропонні теплиці, виробничі цехи, ізоляційні камери, а подекуди – навіть крематорії. Як зазначає Корбі, ці укриття вже давно вийшли за межі звичних бомбосховищ, перетворившись на повноцінні зони комфорту та відпочинку з інтегрованою інфраструктурою.

Білл Рігдон, засновник та CEO компанії Panic Room Builders, став свідком цієї трансформації. Його компанія розпочала діяльність із будівництва релігійних сховищ для мормонів ще десятиліття тому, а сьогодні зосереджена на створенні повноцінних підземних об'єктів, які часто маскуються в межах житлової нерухомості.

Ви заходите до кімнати безпеки у власній спальні, потрапляєте в ліфт, що веде до тунелю – і опиняєтесь у бункері,

– пояснює він.

У певних регіонах, таких як Лос-Анджелес, наявність кімнати безпеки вже стала маркетинговим козирем під час продажу нерухомості.

Хто зі світових знаменитостей має бункер?

Хоча більшість таких проєктів залишаються конфіденційними, зростає кількість чуток про те, що багато впливових людей будують бункери або модернізують свої маєтки із системами безпеки.



Бункери мільярдерів вражають своєю розкішшю / Фото Наомі Корбі, SAFE

Наприклад, подейкують, що Білл Гейтс має кілька підземних укриттів у різних резиденціях, а генеральний директор Meta Марк Цукерберг будує на Гаваях масштабний комплекс вартістю 300 мільйонів доларів, у який входить 5 000 квадратних футів підземного простору з автономною інфраструктурою – енергетичною, водною та продуктовою. Схожі проєкти, за непідтвердженими даними, також реалізовують або розглядають Кім Кардаш'ян, Том Круз і мільярдер Пітер Тіль.

"Для цих клієнтів не існує обмежень у витратах", – каже Рігдон. Адже вони очікують того ж рівня комфорту, що й у своїх розкішних домівках.

Часто бункери використовують як гостьові будинки або приватні місця для відпочинку. "Один ми збудували в бамбуковому лісі. Ви проходите крізь дерева – і перед вами непомітний вхід. Всередині є усе, що тільки можна уявити, включно з люксовим оздобленням", – зазначає Рігдон. І, звісно, максимальний рівень захисту: наприклад, вибухостійкі двері, виготовлені на замовлення у Швейцарії.

Після завершення будівництва Рігдон просить клієнтів протестувати свої укриття. Адже це має бути не просто споруда, а справжня гарантія безпеки.

Цікаво! Як пише Ніл Деграсс Тайсон, Швейцарія – єдина країна, здатна розмістити 114% населення в бункерах. Лише вона має достатньо підземних укриттів, щоб вмістити усе своє населення і навіть більше. У країні збудовані понад 370 тисяч бомбосховищ у будинках, школах, горах і державних будівлях. Це не просто укриття – вони обладнані вибухозахисними дверима, фільтрами повітря, ліжками, туалетами, вентиляцією, генераторами й навіть командними пунктами.

Що відомо про бункери, які можуть купити українців?

Середня вартість приватного укриття, яке можуть купити українці, площею 20 – 25 квадратів становить від 25 до 60 тисяч доларів, залежно від глибини, матеріалів і обладнання. Бюджетні варіанти – металеві контейнери або бетонні капсули – коштують від 800 доларів за квадрат із монтажем.

Популярними є залізобетонні укриття з герметичними дверима, вентиляцією та спальними місцями, ціною від 30 до 50 тисяч доларів Складніші системи з автономним живленням і фільтрацією повітря можуть коштувати до 150 тисяч доларів. Преміумбункери з кухнею, душем і сонячними панелями перевищують 200 тисяч доларів.