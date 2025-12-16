Перевірка житла у 2026 році: кого перевірятимуть та за що скасують соцвиплати

Житлові перевірки у 2026 році стануть одним з інструментів контролю за наданням соціальної допомоги в Україні. Вони стосуються не всіх громадян, а лише тих, хто претендує на державні виплати, пільги або вже їх отримує.

Кого стосуються перевірки житла у 2026 році?

Перевірка житлових умов проводиться виключно щодо окремих категорій населення, пише 24 Канал з посиланням на Національну соціальну сервісну службу.

Громадян, які звертаються по фінансову підтримку з бюджету або вже отримують соціальні виплати, перевіряють з 2022 року. Основна мета – підтвердити фактичне проживання та відповідність заявлених даних реальній ситуації.

Перевірятимуть:

отримувачів житлових субсидій та інших видів соціальної допомоги;

малозабезпечені сім'ї, які отримують пільги;

внутрішньо переміщені особи, які отримують виплати на проживання;

сім'ї з дітьми у процесі оформлення опіки або усиновлення;

родини військовослужбовців під час призначення пільг або участі в житлових програмах.

Важливо! Для громадян, які не звертаються за державною підтримкою, перевірки житла не проводяться.

Як проходитиме перевірка житлових умов?

Процедура перевірки передбачає чіткий алгоритм дій і не може відбуватися без попередження, зазначають Новини.LIVE. Представники соціальних служб зобов'язані завчасно повідомити людину про запланований візит.

Зазвичай перевірка включає:

повідомлення про дату та час візиту;

огляд житлового приміщення;

спілкування з заявником щодо складу домогосподарства;

перевірку документів на житло або договору оренди;

фіксацію фактичного місця проживання.

За результатами огляду складається акт обстеження, який стає підставою для призначення, продовження або припинення соціальних виплат.

Чому особлива увага приділяється ВПО?

Внутрішньо переміщені особи залишаються однією з ключових категорій, щодо яких проводяться перевірки у 2026 році. Це пов'язано з необхідністю підтвердження фактичного проживання за адресою, вказаною під час оформлення статусу та допомоги.

Важливо! Перевірки проводяться вибірково та спрямовані на виявлення випадків, коли особа фактично не проживає за заявленим місцем. У таких ситуаціях соціальні виплати можуть бути переглянуті або призупинені.

Які наслідки може мати перевірка житла?

Для більшості отримувачів допомоги перевірка не несе жодних ризиків, якщо дані подані коректно. Водночас під час обстеження можуть бути виявлені порушення, які впливають на подальше отримання виплат.

Підставами для перегляду рішень можуть стати:

відсутність людини за заявленою адресою;

неправдива інформація про склад сім'ї;

невідповідність житлових умов поданим даним;

відсутність документів, що підтверджують право проживання.

