Утеплення однієї квартири може нашкодити всьому будинку: у чому небезпека

Точкове утеплення може зробити теплішою окрему квартиру, однак водночас нашкодити всьому будинку. Через нерівномірне прогрівання конструкцій усередині стін може з'являтися конденсат, а згодом – пліснява.

Чому точкове утеплення шкодить будинку

Точковим називають утеплення, коли теплоізоляцією закривають лише стіни однієї квартири або окрему частину фасаду. Про це в ефірі "Київ 24" сказав Кирило Петров, голова правління Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Для мешканців квартири результат може бути помітним. Узимку в кімнатах стає тепліше, а витрати на опалення можуть зменшитися. Водночас утеплена частина стіни прогрівається інакше, ніж сусідні ділянки без теплоізоляції. Через це в конструкціях виникають перепади температури.

У таких умовах зміщується точка роси – місце, де водяна пара перетворюється на конденсат. Волога може залишатися всередині стіни, поступово псувати матеріали та створювати умови для появи плісняви. Проблема стосується не лише квартири, яку утеплили, а й сусідніх частин будинку.

Краще утеплювати весь фасад, а не окремі квартири. Коли теплоізоляцію встановлюють по всій будівлі, стіни прогріваються рівномірніше, а ризик накопичення вологи зменшується.

Утеплення всього будинку коштує дорожче, ніж роботи для однієї квартири. Водночас воно може скоротити споживання тепла на 30 – 50%, а вкладені кошти можуть окупитися приблизно за 5 – 7 років.

Нагадаємо, найгірше тепло зберігають старі радянські панельні будинки, які зводили за застарілими стандартами. Водночас підхід до утеплення має залежати від конструкції будинку та клімату в регіоні, адже для південних, центральних і інших областей можуть бути ефективними різні рішення. Найкраще тепло зазвичай утримують будинки з товстими стінами, зокрема так звані сталінки.