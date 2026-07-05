Не замкнули двері квартири ключем: чому в Німеччині це може коштувати дорого

У Німеччині зачинені двері квартири не завжди означають, що житло справді захищене. Якщо двері просто захлопнулися, але їх не замкнули ключем, після крадіжки це стане проблемою.

Чому в Німеччині недостатньо просто захлопнути двері

У багатьох німецьких будинках двері квартири зачиняються автоматично, розповідає адвокат Юрій Демченко.

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Водночас захлопнуті двері не дорівнюють замкненим. Квартира ніби зачинена, але з погляду безпеки у Німеччині це не те саме, що двері, які замкнули ключем.

Ця різниця стає важливою після крадіжки: якщо мешканець залишив квартиру й не замкнув двері, це можуть розцінити як недостатній захист житла. Особливо тоді, коли страхова перевірятиме, як саме злочинці потрапили всередину.

Коли страхова може не відшкодувати збитки

Після проникнення у квартиру страхова компанія може перевірити, чи були двері замкнені ключем. Якщо вони були лише захлопнуті, у виплаті можуть відмовити.

Для страхової це може виглядати як недбалість з боку мешканця. Якщо двері не були замкнені, компанія може вважати, що людина сама послабила захист квартири. Через це навіть чинний страховий поліс не завжди гарантує компенсацію.

За що можуть виставити додатковий рахунок для орендарів

Фінансові наслідки можуть не обмежитися втраченими речами. Якщо під час проникнення пошкодили двері, замки, вікна, скло або інше майно у квартирі, рахунок за ремонт має виплачувати орендар.

Незамкнені ключем двері стають аргументом проти орендаря. Власник житла наполягатиме, що пошкоджень вдалося б уникнути, якби квартиру закрили належним чином.

Які права мають орендарі у Німеччині

Німецьке законодавство досить жорстко захищає орендарів. Якщо у квартирі ламається техніка або виникають несправності не з вини мешканця, оплачувати ремонт має власник житла.

Орендодавець також не може без попередження заходити до квартири чи залишати собі дублікат ключів. У деяких випадках орендар навіть має право змінити замок для власної безпеки.