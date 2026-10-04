На дачі в Німеччині можна ночувати, але не жити: коли можна втратити право на ділянку

У Німеччині дачний будиночок не можна використовувати як звичайне житло, навіть якщо він придатний для ночівлі. За постійне проживання на такій ділянці орендар зрештою може втратити право нею користуватися.

Чим дача в Німеччині відрізняється від звичайного житла

У Німеччині для Kleingarten діють окремі правила, пише Mietrecht.

Це садові ділянки, які використовують для вирощування рослин і відпочинку, тому вони не мають замінювати квартиру чи будинок для постійного проживання.

Це садові ділянки, призначені для вирощування рослин і відпочинку, тому постійно жити в такому будиночку не можна. Водночас свої обмеження можуть встановлювати окремі садові товариства, тому правила варто перевіряти для конкретної ділянки.

Площа садового будиночка може бути до 24 квадратних метрів, а його облаштування не повинно перетворювати споруду на повноцінне житло для постійного проживання. Наявність води, електрики, кухні чи санвузла не скасовує цього обмеження.

Цікаво, що для деяких старих будинків можливі винятки. Право постійно жити в них може зберігатися, якщо воно було законно оформлене ще до запровадження чинних обмежень.

Коли можна втратити право користуватися ділянкою

Постійне проживання в садовому будиночку може стати підставою для розірвання договору оренди. Водночас право користування ділянкою не втрачають автоматично після першого порушення.

Спочатку орендар має отримати письмове попередження з вимогою припинити постійне проживання в будиночку. Якщо людина виконає цю вимогу, підстав для розірвання договору через це порушення не буде.

У такому випадку мова не про конфіскацію власної землі. Для Kleingarten людина зазвичай користується орендованою ділянкою, тому ризикує саме втратити право користування нею. Якщо після письмового попередження орендар і далі використовує будиночок для постійного проживання, договір оренди ділянки можуть розірвати.

Нагадаємо, під час оренди житла в Німеччині важливо зафіксувати стан квартири, записати показники лічильників і уважно перевірити умови договору. Орендодавець також не може без попередження заходити до помешкання, а після продажу квартири договір оренди зазвичай залишається чинним.