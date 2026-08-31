40 відгуків на одну квартиру: у яких регіонах України найважче орендувати та купити житло

Український ринок нерухомості демонструє відчутну різницю між попитом і кількістю доступних пропозицій у різних регіонах. В окремих областях одне оголошення про оренду квартири отримує кілька десятків відгуків.

Де найвища конкуренція серед покупців та орендарів

За даними OLX Нерухомість, найвищу конкуренцію серед покупців вторинного житла зафіксували у Кіровоградській та Черкаській областях. Водночас у сегменті довгострокової оренди конкуренція значно вища, а кількість відгуків на один об'єкт у деяких регіонах сягає кількох десятків.

На вторинному ринку однокімнатних квартир у Кіровоградській області на одне оголошення припадає в середньому 11,2 відгука. У Черкаській області цей показник майже такий самий – 11,1 відгука.

У Волинській області на одне оголошення припадає 9,1 відгука, у Чернівецькій – 8,2, а у Житомирській – 6,9. Найнижчу конкуренцію серед покупців зафіксували в Одеській та Івано-Франківській областях – по 2,1 відгука, а у Рівненській – 2,4.

На ринку довгострокової оренди конкуренція значно вища. Лідирує Черкаська область, де одне оголошення отримує в середньому 40,2 відгука. Висока конкуренція також спостерігається у Житомирській та Кіровоградській областях – по 38,4 відгука та Чернівецькій – 30,2.

Особливо помітна різниця у Харківській області. На одне оголошення про продаж однокімнатної квартири там припадає в середньому 3,4 відгука, тоді як на оренду – 30,5.

Чому на одну квартиру припадає так багато відгуків

На кількість відгуків впливає не лише активність покупців чи орендарів, а й кількість доступних квартир на ринку.

Високий показник не завжди означає лише різке зростання попиту: він може формуватися і тоді, коли на ринку просто менше доступних квартир,

– пояснила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

За її словами, на ситуацію в конкретному регіоні також впливають внутрішня міграція, доступність житла за ціною та безпекова ситуація.

Нагадаємо, у різних містах України витрати на оренду можуть зрівнятися з вартістю квартири приблизно за 9 – 17 років. Найменше років оренди для цього потрібно у Запоріжжі, а найбільше – у Житомирі та Рівному.