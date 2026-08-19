Скільки років оренди дорівнюють вартості житла в різних містах

За даними OLX Нерухомість, найбільше часу знадобиться у Житомирі та Рівному, де витрати на оренду зрівняються з вартістю житла приблизно за 17 років.

У Житомирі оренда квартири коштує 11 тисяч гривень на місяць, тоді як житло – 2,23 мільйона гривень, а в Рівному – 12 тисяч гривень проти 2,45 мільйона гривень.

У Вінниці, Києві та Чернігові витрати на оренду зрівняються з вартістю житла приблизно за 16 років. У столиці медіанна орендна плата становить 17 тисяч гривень на місяць, тоді як придбати квартиру можна за 3,36 мільйона гривень. У Вінниці та Чернігові оренда обходиться у 14 тисяч та 8 тисяч гривень відповідно.

Найкоротший термін – у Запоріжжі: там оренда коштує 7 тисяч гривень на місяць, а квартира – 717 тисяч гривень. За такого співвідношення витрати на оренду зрівняються з вартістю житла приблизно за 9 років. У Дніпрі цей строк становить 10 років, де оренда – 12 тисяч гривень, а купівля – 1,43 мільйона гривень, в Івано-Франківську – 11 років.

Що впливає на різницю між орендою та купівлею

Як пояснюють фахівці, нижча ціна оренди не завжди означає, що орендувати житло вигідніше. Важливо враховувати, скільки коштує квартира у тому самому місті.

На співвідношення цін впливає й локальна ситуація на ринку. Зокрема, у прифронтових містах безпековий фактор суттєво стримує вартість купівлі житла, водночас попит на оренду може підтримуватися внутрішньою міграцією та людьми, які тимчасово проживають у місті,

– пояснила Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість.

Нагадаємо, у частині великих міст оренда однокімнатної квартири вже дорожча за середній щомісячний платіж за "єОселею". Найбільша різниця у Києві: близько 19 тисяч гривень за оренду проти 12 тисяч гривень за програмою, тобто 7 тисяч гривень щомісяця.