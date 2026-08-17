Де щомісячний платіж за "єОселею" нижчий за оренду

За даними ЛУН, найбільша різниця – у Києві. Оренда однокімнатної квартири тут коштує близько 19 тисяч гривень на місяць, тоді як середній платіж за "єОселею" становить 12 тисяч. Різниця сягає 7 тисяч гривень щомісяця.

В Івано-Франківську різниця теж суттєва: за оренду в середньому просять 18 тисяч гривень, а платіж за програмою становить 11,9 тисячі. У Черкасах це 15 тисяч проти 10,2 тисячі, а у Чернівцях – 15,4 тисячі проти 10,8 тисячі. У Луцьку оренда коштує 16 тисяч гривень, тоді як платіж за "єОселею" – 11,7 тисячі.

В Одесі, Запоріжжі, Миколаєві, Тернополі та Полтаві різниця вже менша. В Ужгороді, Хмельницькому, Харкові, Чернігові та Сумах суми значно ближчі. Наприклад, в Ужгороді оренда становить 22,5 тисячі гривень, а платіж за програмою – 22,1 тисячі.

У яких містах орендувати квартиру дешевше

У Кропивницькому оренда, навпаки, обходиться дешевше: близько 9 тисяч гривень на місяць проти 12,4 тисячі за "єОселею". У Рівному оренда коштує 12 тисяч гривень проти 15,4 тисячі за програмою, а у Вінниці – 15 тисяч проти 18,2 тисячі.

У Житомирі за оренду в середньому платять 12 тисяч гривень, тоді як платіж за "єОселею" становить 13,4 тисячі. У Дніпрі різниці немає: і оренда однокімнатної квартири, і середній платіж за "єОселею" становлять 12 тисяч гривень на місяць. У Львові щомісячний платіж за "єОселею" – 24 тисячі гривень, що на 1,5 тисячі дорожче за оренду.

Нагадаємо, у Львові оренда житла залишається однією з найдорожчих в Україні. Наприкінці липня однокімнатну квартиру в середньому здавали за 22,5 тисячі гривень на місяць, двокімнатну – за 27 тисяч, а трикімнатну – за 31,5 тисячі гривень.