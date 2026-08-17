Где ежемесячный платеж по программе "еОселя" ниже, чем арендная плата

По данным ЛУН, наибольшая разница – в Киеве. Аренда однокомнатной квартиры здесь стоит около 19 тысяч гривен в месяц, тогда как средний платеж по программе "еОселя" составляет 12 тысяч. Разница достигает 7 тысяч гривен ежемесячно.

В Ивано-Франковске разница тоже существенная: за аренду в среднем просят 18 тысяч гривен, а платеж по программе составляет 11,9 тысячи. В Черкассах это 15 тысяч против 10,2 тысячи, а в Черновцах – 15,4 тысячи против 10,8 тысячи. В Луцке аренда стоит 16 тысяч гривен, тогда как выплата по программе "еОселя" – 11,7 тысячи.

В Одессе, Запорожье, Николаеве, Тернополе и Полтаве разница уже меньше. В Ужгороде, Хмельницком, Харькове, Чернигове и Сумах суммы значительно ближе. Например, в Ужгороде аренда составляет 22,5 тысячи гривен, а платеж по программе – 22,1 тысячи.

В каких городах арендовать квартиру дешевле

В Кропивницком аренда, однако, обходится дешевле: около 9 тысяч гривен в месяц против 12,4 тысячи по программе "еОселя". В Ровно аренда стоит 12 тысяч гривен против 15,4 тысячи по программе, а в Виннице – 15 тысяч против 18,2 тысячи.

В Житомире за аренду в среднем платят 12 тысяч гривен, тогда как платеж по программе "еОселя" составляет 13,4 тысячи. В Днепре разницы нет: и аренда однокомнатной квартиры, и средний платеж по программе "еОселя" составляют 12 тысяч гривен в месяц. Во Львове ежемесячный платеж за "еОселю" – 24 тысячи гривен, что на 1,5 тысячи дороже аренды.

Напомним, во Львове аренда жилья остается одной из самых дорогих в Украине. В конце июля однокомнатную квартиру в среднем сдавали за 22,5 тысячи гривен в месяц, двухкомнатную – за 27 тысяч, а трехкомнатную – за 31,5 тысячи гривен.