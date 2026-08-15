Цены на аренду квартир во Львове

По данным ЛУН, на конец июля 2026 года медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры во Львове составляла 22,5 тысячи гривен в месяц, сообщает ЛУН. За год цена такого жилья выросла примерно на 28%, а всего за месяц – более чем на 11%.

Двухкомнатные квартиры в среднем сдавались за 27 тысяч гривен в месяц. За год медианная цена выросла примерно на 28%, а за месяц – более чем на 9%.

Самыми дорогими среди основных категорий являются трехкомнатные квартиры – их медианная стоимость составляла около 31,5 тысячи гривен в месяц. Годовой рост цен на такое жилье оценивается примерно в 25%.

В то же время стоимость существенно зависит от района. Например, по данным ЛУН, однокомнатная квартира в Шевченковском районе стоила в среднем 24,8 тысячи гривен, тогда как в Галицком – около 18 тысяч гривен.

Для двухкомнатных квартир самая высокая медианная цена также зафиксирована в Шевченковском районе – 31,5 тысячи гривен. В Сиховском районе показатель составлял 27 тысяч гривен, а в других районах – около 24,8–25,8 тысячи гривен.

Где во Львове дороже всего снимать жилье

Таким образом, выбор района может существенно повлиять на ежемесячные расходы арендатора. Если для однокомнатной квартиры разница между самым дорогим и самым дешевым из приведенных районов составляет почти 7 тысяч гривен, то для двухкомнатной она достигает около 6,7 тысячи гривен.

Отдельно стоит учитывать, что статистика ЛУН основана на медианной стоимости аренды квартир, а не на средней цене всех объявлений. Поэтому конкретная квартира может стоить как заметно дешевле, так и дороже в зависимости от ремонта, площади, состояния дома, мебели и близости к центру.

Другие данные приводит DIM.RIA: по состоянию на 11 августа 2026 года средняя цена квартиры в объявлениях об аренде во Львове составляла около 526 долларов, или примерно 23,7 тысячи гривен по актуальному курсу, приведенному сервисом. Средняя цена аренды одного квадратного метра составляла около 10 долларов.

Таким образом, при поиске квартиры во Львове в 2026 году стоит ориентироваться как минимум на 20–25 тысяч гривен в месяц за однокомнатную квартиру. На двухкомнатную квартиру целесообразно заложить бюджет на уровне около 25–30 тысяч гривен, тогда как трехкомнатная может обойтись в более чем 30 тысяч гривен ежемесячно.