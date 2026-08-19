Сколько лет аренды равны стоимости жилья в разных городах

По данным OLX Недвижимость, больше всего времени потребуется в Житомире и Ровно, где расходы на аренду сравняются со стоимостью жилья примерно через 17 лет.

В Житомире аренда квартиры стоит 11 тысяч гривен в месяц, однако жилье – 2,23 миллиона гривен, а в Ровно – 12 тысяч гривен против 2,45 миллиона гривен.

В Виннице, Киеве и Чернигове расходы на аренду сравняются со стоимостью жилья примерно за 16 лет. В столице медианная арендная плата составляет 17 тысяч гривен в месяц, тогда как приобрести квартиру можно за 3,36 миллиона гривен. В Виннице и Чернигове аренда обходится в 14 тысяч и 8 тысяч гривен соответственно.

Самый короткий срок – в Запорожье: там аренда стоит 7 тысяч гривен в месяц, а квартира – 717 тысяч гривен. При таком соотношении расходы на аренду сравняются со стоимостью жилья примерно через 9 лет. В Днепре этот срок составляет 10 лет, где аренда – 12 тысяч гривен, а покупка – 1,43 миллиона гривен, в Ивано-Франковске – 11 лет.

Что влияет на разницу между арендой и покупкой

Как объясняют специалисты, более низкая цена аренды не всегда означает, что снимать жилье выгоднее. Важно учитывать, сколько стоит квартира в том же городе.

На соотношение цен влияет и локальная ситуация на рынке. В частности, в прифронтовых городах фактор безопасности существенно сдерживает стоимость покупки жилья, в то же время спрос на аренду может поддерживаться внутренней миграцией и людьми, временно проживающими в городе,

– пояснила Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость.

Напомним, что в некоторых больших городах аренда однокомнатной квартиры уже дороже среднего ежемесячного платежа по программе "еОселя". Наибольшая разница наблюдается в Киеве: около 19 тысяч гривен за аренду против 12 тысяч гривен по программе, то есть 7 тысяч гривен ежемесячно.