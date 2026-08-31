Где самая высокая конкуренция среди покупателей и арендаторов

По данным OLX Недвижимость, наибольшая конкуренция среди покупателей вторичного жилья зафиксирована в Кировоградской и Черкасской областях. В то же время в сегменте долгосрочной аренды конкуренция значительно выше, а количество откликов на один объект в некоторых регионах достигает нескольких десятков.

На вторичном рынке однокомнатных квартир в Кировоградской области на одно объявление приходится в среднем 11,2 отклика. В Черкасской области этот показатель почти такой же – 11,1 отклика.

В Волынской области на одно объявление приходится 9,1 отклика, в Черновицкой – 8,2, а в Житомирской – 6,9. Самую низкую конкуренцию среди покупателей зафиксировали в Одесской и Ивано-Франковской областях – по 2,1 отклика, а в Ровенской – 2,4.

На рынке долгосрочной аренды конкуренция значительно выше. Лидирует Черкасская область, где одно объявление получает в среднем 40,2 отклика. Высокая конкуренция также наблюдается в Житомирской и Кировоградской областях – по 38,4 отклика и в Черновицкой – 30,2.

Особенно заметна разница в Харьковской области. На одно объявление о продаже однокомнатной квартиры там приходится в среднем 3,4 отклика, тогда как на аренду – 30,5.

Почему на одну квартиру приходится так много откликов

На количество откликов влияет не только активность покупателей или арендаторов, но и количество доступных квартир на рынке.

Высокий показатель не всегда означает только резкий рост спроса: он может формироваться и тогда, когда на рынке просто меньше доступных квартир,

– пояснила руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

По ее словам, на ситуацию в конкретном регионе также влияют внутренняя миграция, доступность жилья по цене и ситуация с безопасностью.

Напомним, в разных городах Украины расходы на аренду могут сравниться со стоимостью квартиры примерно за 9–17 лет. Меньше всего лет аренды для этого требуется в Запорожье, а больше всего – в Житомире и Ровно.