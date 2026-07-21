Знайшла схожу жінку та привела до нотаріуса: як доглядальниця переоформила квартиру пенсіонерки

В Одесі доглядальницю підозрюють у заволодінні квартирою пенсіонерки, якій вона допомагала по господарству. Після смерті власниці житло переоформили за схемою з підставною жінкою, викраденими документами та підробленим договором.

Як доглядальниця переоформила квартиру померлої пенсіонерки

54-річна одеситка доглядала за 73-річною пенсіонеркою, купувала їй продукти й ліки та допомагала з побутовими справами. Так вона отримала доступ до особистих документів власниці та паперів на її трикімнатну квартиру, повідомило Головне управління Нацполіції Одещини.

Влітку 2025 року пенсіонерка померла. За версією слідства, доглядальниця кілька днів не повідомляла правоохоронцям про її смерть. За цей час вона знайшла жінку, яка була зовні схожа на померлу, та привела її до приватного нотаріуса.

Підставна жінка видала себе за власницю квартири. Вона пред'явила викрадені документи пенсіонерки та від її імені підписала договір купівлі-продажу. Доглядальниця виступила покупцем нерухомості.

Гроші за квартиру фактично не передавали, хоча в договорі зазначили її вартість. Лише ввечері після завершення реєстрації доглядальниця повідомила поліції про смерть власниці житла.

Племінниця померлої дізналася про переоформлення, коли почала оформлювати спадщину. Тоді вона з'ясувала, що нерухомість уже зареєстрована на іншу людину.

Правоохоронці вважають, що наступним етапом мав стати швидкий перепродаж квартири. На той момент доглядальниця вже оформила довіреність на спільника, який міг розпоряджатися житлом.

Вартість квартири становить 1,6 мільйона гривень. Суд наклав на нерухомість арешт, а 54-річній жінці повідомили про підозру у шахрайстві, заволодінні особистими документами, підробленні нотаріального документа та його використанні.

Підозрювана перебуває під вартою з можливістю внесення 998 400 гривень застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці також встановлюють інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, у Києві чоловік понад два місяці безплатно жив у квартирах, які бронював для подобової оренди. Він надсилав квитанції про оплату, отримував код для заселення, а потім скасовував переказ. За такою схемою чоловік встиг пожити у 68 помешканнях і завдав компанії збитків на понад 106 тисяч гривень.