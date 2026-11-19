Під час купівлі квартири в Україні покупець може зіткнутися з перевіркою походження коштів, навіть якщо гроші були накопичені роками. Законодавство передбачає фінансовий моніторинг операцій із нерухомістю.

Чи обов'язково підтверджувати походження грошей під час купівлі квартири

В Україні перевірка походження коштів під час придбання нерухомості є частиною фінансового моніторингу. Нотаріуси виконують функції суб'єктів первинного фінансового моніторингу, тому під час посвідчення договорів купівлі-продажу вони повинні перевіряти законність походження грошей покупця. За роз'ясненням Міністерства юстиції, така перевірка передбачена, зокрема, для операцій із нерухомістю на суму від 400 тисяч гривень.

Відповідно, якщо людина планує придбати квартиру за таку суму або дорожче, нотаріус може попросити документи, які пояснюють, звідки покупець отримав гроші.

Зверніть увагу! Водночас це не означає, що з 1 січня 2026 року запровадили нові правила або що держава перевірятиме абсолютно всі заощадження українців. Як пояснювали в Мін'юсті, відповідні вимоги діють уже понад десять років. Міністерство фінансів також наголошує, що фінансовий моніторинг ґрунтується на ризик-орієнтованому підході, а не на суцільному контролі всіх операцій із нерухомістю.

Важливо, що сума у 400 тисяч гривень не є універсальним порогом, нижче якого перевірка взагалі неможлива. Фінансові установи та інші суб'єкти фінмоніторингу можуть проводити додаткову перевірку й за інших обставин, зокрема якщо операція здається підозрілою або не відповідає фінансовому стану клієнта.

Які документи можуть підтвердити походження грошей на квартиру

Перелік документів залежить від того, звідки саме покупець отримав гроші. Зокрема, підтвердженням можуть бути:

заробітна плата та інші офіційні доходи – довідка про доходи, відомості з податкової декларації, виписки з банківських рахунків;

підприємницька діяльність – податкова та фінансова звітність ФОП або юридичної особи;

продаж іншої нерухомості чи майна – договір купівлі-продажу та документи про отримання коштів;

спадщина – свідоцтво про право на спадщину та документи, що підтверджують отримання майна або грошей;

подарунок від родичів чи інших осіб – договір дарування та підтвердження переказу коштів, якщо він здійснювався через банк;

кредит або позика – кредитний договір, договір позики та документи про отримання грошей;

заощадження – банківські виписки, документи про попереднє зняття або накопичення коштів та інші підтвердження їх походження.

Якщо людина роками відкладала частину зарплати або інших офіційних доходів, їй варто заздалегідь підготувати документи, які допоможуть пояснити формування заощаджень. Самої усної заяви про те, що гроші були накопичені протягом тривалого часу, може бути недостатньо.

Важливо! Крім нотаріуса, власну перевірку може проводити й банк, через який здійснюється розрахунок за квартиру. Фінансова установа має право попросити додаткові відомості про походження грошей, якщо цього вимагає оцінка ризиків операції.

Якщо покупець не може надати необхідні документи або пояснити походження коштів, проведення фінансової операції можуть затримати, а в окремих випадках нотаріус чи банк можуть відмовити в її проведенні відповідно до вимог законодавства. Тому перед укладенням договору купівлі-продажу квартири варто заздалегідь уточнити в нотаріуса, які саме документи знадобляться для конкретної угоди. Це допоможе уникнути затримок під час оформлення нерухомості та проведення розрахунків.

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