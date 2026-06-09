Кімната зі снігом і паркінг на 168 авто: як у цьому хмарочосі живе лише одна родина

"Антилія" в індійському Мумбаї – один з найдорожчих приватних житлових будинків у світі. У 27-поверховому хмарочосі живе лише одна родина, а всередині облаштовані власний кінотеатр, кілька вертолітних майданчиків і навіть кімната для створення штучного снігу.

Що відомо про хмарочос "Антилія"?

"Антилія" заввишки близько 175 метрів є приватною резиденцією родини Амбані, пише Startlap.

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Проєкт будинку створило архітектурне бюро Perkins & Will із Чикаго. Будівництво завершили приблизно у 2010 році. За різними оцінками, вартість хмарочоса становить від 1 до 2 мільярдів доларів, тому його часто називають одним із найдорожчих приватних будинків світу.

Будівлю спроєктували з урахуванням високої сейсмічної активності регіону. Конструкцію розрахували так, щоб вона могла витримати землетрус магнітудою до 8 балів.

Власником "Антилії" є керівник Reliance Industries Мукеш Амбані. У будинку разом із ним живуть дружина Ніта Амбані та троє дітей. Резиденція використовується не лише як місце проживання. Будинок також є сімейним центром для кількох поколінь родини та місцем проведення приватних і представницьких заходів.

Сама будівля давно стала однією з найвідоміших споруд Мумбаї. Її часто згадують як символ надзвичайної розкоші та великих статків. Водночас хмарочос привертає увагу не лише своєю вартістю, а й масштабами та кількістю кімнат, розміщених усередині.

Чим унікальний один із найдорожчих приватних будинків світу?

Загальна площа "Антилії" становить близько 37 тисяч квадратних метрів. Будинок має 27 поверхів, хоча через висоту окремих рівнів виглядає вищим за багато споруд із такою ж поверховістю.

Одну з найбільших частин комплексу займає паркінг. Для автомобілів відведено шість поверхів, де можуть розміститися 168 машин. Крім того, у будинку працює власний автосервіс для обслуговування транспорту родини.

Усередині хмарочоса є низка приміщень і зон, які зазвичай можна побачити в дорогих готелях або великих курортних комплексах. Зокрема, у будинку працює приватний кінотеатр приблизно на 50 місць. Також там є гостьові апартаменти для відвідувачів, спа-зона, салон краси, храм і окремий духовний простір.

У будівлі облаштовані висячі сади. Вони є частиною внутрішнього простору комплексу та доповнюють перелік зон, передбачених для відпочинку мешканців і гостей.

У хмарочосі також передбачено кілька вертолітних майданчиків. Використання вертолітних майданчиків обмежене через регуляторні вимоги та питання безпеки.

Серед найбільш незвичних приміщень "Антилії" є кімната для створення штучного снігу. Вона дозволяє відтворювати зимові умови всередині будівлі, попри спекотний клімат Мумбаї.

В "Антилії" працюють близько 500 – 600 людей. Вони відповідають за охорону, технічне обслуговування, інженерні системи, догляд за рослинами, організацію харчування, господарські потреби, логістику та ремонтні роботи.

Як виглядає найвища вежа Марокко?

У Марокко відкрили вежу Мухаммеда VI, яка стала новою архітектурною домінантою країни. 250-метровий хмарочос із силуетом, що нагадує ракету, тепер є найвищою будівлею Марокко та входить до числа найвищих завершених споруд Африки.

Саме образ ракети ліг в основу архітектурної концепції. Архітектор Рафаель де Ла-Оз і студія Хакіма Бенджеллуна створили проєкт, натхненний спогадами марокканського бізнесмена Отмана Бенджеллуна про відвідування симулятора польоту NASA у 1969 році.