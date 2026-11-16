Відсутність офіційного працевлаштування не завжди означає, що людина не зможе придбати житло за державною програмою єОселя. Водночас банки перевіряють платоспроможність позичальника, тому важливо розуміти, які доходи можна врахувати та якими документами їх підтвердити.

Чи можна отримати єОселю без офіційного працевлаштування

Так, відсутність офіційного місця роботи сама по собі не означає автоматичної відмови в участі у програмі єОселя. Головна умова для потенційного позичальника – підтвердити свою платоспроможність і довести банку, що він зможе регулярно погашати іпотеку.

На офіційному сайті програми серед основних вимог до учасників зазначена платоспроможність. Водночас у правилах, затверджених Українською фінансовою житловою компанією (Укрфінжитло), передбачено кілька способів підтвердження доходів, які не обмежуються лише заробітною платою за основним місцем роботи.

Зокрема, потенційний позичальник може надати банку:

довідку про доходи за останні шість місяців – для найманих працівників;

документи про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та податкові декларації;

виписку з банківського рахунку про регулярні надходження коштів;

документи про доходи від здавання майна в оренду;

підтвердження отримання пенсії або соціальної допомоги;

документи про інші доходи, зокрема проценти, дивіденди, роялті та надходження від незалежної професійної діяльності.

Таким чином, людина, яка працює на себе, отримує дохід від оренди нерухомості або має інші регулярні надходження, може претендувати на іпотеку без традиційного офіційного працевлаштування. Головне – мати документи, які дозволять банку оцінити фінансовий стан.

Водночас варто враховувати, що остаточне рішення ухвалює банк. Він перевіряє не лише розмір доходів, а й наявні кредитні зобов'язання, витрати сім'ї та загальну фінансову спроможність позичальника.

Які доходи враховує банк та чи можуть відмовити в єОселі

Відсутність офіційного працевлаштування не гарантує отримання кредиту. Якщо людина не має роботи, але водночас не може документально підтвердити регулярні доходи, банк може відмовити їй через недостатню платоспроможність.

Крім того, вимоги до позичальників можуть відрізнятися залежно від банку. Наприклад, Sense Bank у своїх умовах зазначає вимоги до офіційного трудового стажу: загалом від 12 місяців для найманих працівників, а для підприємців – від 12 місяців діяльності. Тому навіть за наявності альтернативних джерел доходу потрібно заздалегідь уточнювати вимоги конкретного кредитора.

Зверніть увагу! Ще один варіант – врахування доходів членів сім'ї. Правила єОселі передбачають можливість подання документів про фінансовий стан повнолітніх членів сім'ї, якщо їхні доходи враховуються під час розрахунку платоспроможності позичальника. Це може допомогти, якщо власного доходу людини недостатньо для отримання необхідної суми кредиту.

Перед поданням заявки варто звернути увагу на кілька моментів:

підготувати документи, які підтверджують усі регулярні джерела доходів;

перевірити власну кредитну історію та наявні боргові зобов'язання;

уточнити в обраному банку, які саме документи він приймає для підтвердження доходів;

оцінити, чи вистачить сімейного бюджету на щомісячні платежі за іпотекою.

Отже, оформити єОселю без офіційного працевлаштування можливо, якщо позичальник має інші підтверджені джерела доходів і відповідає вимогам програми та банку. Проте остаточне рішення залежить від результатів перевірки платоспроможності, а не лише від факту наявності чи відсутності трудового договору.

До речі, державна програма єОселя дозволяє українцям придбати житло в іпотеку на пільгових умовах, причому місце реєстрації покупця не обов'язково має збігатися з містом, де розташована квартира. Водночас під час вибору нерухомості потрібно враховувати територіальні обмеження програми, вимоги до віку будинку та граничної вартості житла.