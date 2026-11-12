Замість ремонту – 10 років судів та мільйон євро: що знайшов іспанець у своєму будинку

Іспанець планував відремонтувати старий будинок для своєї родини, але натомість отримав майже десять років суперечок через те, що знайшов за його стінами. Тепер чоловік має право на винагороду понад мільйон євро.

Як ремонт старого будинку приніс власнику понад мільйон євро

Хуан Франсіско Леон придбав старий будинок в історичному центрі міста Убеда на півдні Іспанії. Чоловік хотів відремонтувати його та оселитися там із родиною. У листопаді 2016 року він разом із батьком почав розбирати старі стіни й виявив за ними частину старовинної споруди, про існування якої навіть не здогадувався, пише El País.

Знахідкою виявився величезний кам'яний фасад церкви при колишньому госпіталі Святого Георгія, який заснували ще у 1347 році. Його ширина становить 15 метрів, а висота – 11 метрів.

Цікаво! Фасад пов'язують із відомим іспанським архітектором епохи Відродження Андресом де Вандельвірою. До відкриття дослідники вважали цю частину історичної споруди втраченою, хоча її декоративні елементи добре збереглися.

Та після такого відкриття про звичайний ремонт довелося забути. Через історичну цінність знахідки Леону заборонили проводити роботи, які могли пошкодити фасад. Чоловік так і не зміг облаштувати придбане житло, тому його родина зрештою купила інший будинок на тій самій вулиці.

За іспанським законодавством люди, які випадково знаходять історичні цінності, можуть отримати грошову винагороду. Однак влада Андалусії відмовила Леону у виплаті, оскільки вважала, що частина фасаду вже перебувала під державною охороною.

Чоловік не погодився з таким рішенням і звернувся до суду. Зрештою він домігся визнання свого права на гроші, хоча справу довелося розглядати навіть у Верховному суді Іспанії. Після багаторічних суперечок спеціальна комісія уряду Андалусії визначила розмір винагороди – понад мільйон євро.

Тепер Леон намагається домовитися з міською владою про відновлення історичного фасаду. Він навіть готовий віддати частину площі будинку, щоб люди могли побачити пам'ятку з вулиці.

Нагадаємо, в Італії пропонують 50 будинків для безоплатного проживання протягом 10 років. Отримати таке житло можуть навіть українці, якщо відповідають умовам програми.