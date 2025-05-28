Легенда була реальною: під замком знайшли скриню з минулого століття, яка шокувала істориків
- В Австрії під замком знайшли скриню з важливими документами часів Другої світової війни.
- Вони підтвердили військову легенду про порятунок 10 тисяч угорських солдатів від радянського полону.
В Австрії під замком знайшли таємничу скриню, на яку раніше ніхто з дослідників не натрапляв. Там були важливі документи 80-річної давнини.
Тепер історики знають, що військова легенда про порятунок угорських солдатів від радянського полону була реальною історією. Знахідка справді є сенсаційною, розповідає 24 Канал, посилаючись на Need To Know.
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Відкриття зробив угорський історик
Угорський військовий історик Іштван Себеньї знайшов в околицях замку біля міста Хааг старовинну скриню. Вона лежала закопана в землю майже 80 років. А сховали її під час Другої світової війни.
У скрині були унікальні документи: щоденники, накази та звіти про воєнну ситуацію з останніх днів війни. Там виявили факт існування легенди про порятунок угорських військових.
Знахідка була зроблена майже рівно через 80 років після закінчення війни й підтверджує давню легенду,
– повідомив мер Хаага, Лукаш Mіхлмайр.
Скриню знайшли під час розкопок / Фото Need to Know
Як відомо, близько 10 тисяч угорських солдатів були в небезпеці наприкінці війни. Їм загрожував радянський полон та ув'язнення в Сибіру.
Завдяки дружбі між угорським полковником Маланотті та американським генералом Паттоном дивізії було дозволено здатися американцям у травні 1945 року через електростанцію в Ернстгофені. Таким чином вони уникли радянського полону,
– розповів мер.
Унікальні документи часів Другої світової війни / Фото Need to Know
Тепер унікальні документи відреставрують, оцифрують і передадуть до архіву для поповнення історичної спадщини.