Легенда була реальною: під замком знайшли скриню з минулого століття, яка шокувала істориків

В Австрії під замком знайшли таємничу скриню, на яку раніше ніхто з дослідників не натрапляв. Там були важливі документи 80-річної давнини.

Тепер історики знають, що військова легенда про порятунок угорських солдатів від радянського полону була реальною історією. Знахідка справді є сенсаційною, розповідає 24 Канал, посилаючись на Need To Know.

Зверніть увагу Чоловік знайшов у лісі покинутий будинок, що "застиг у часі": що було всередині

Відкриття зробив угорський історик

Угорський військовий історик Іштван Себеньї знайшов в околицях замку біля міста Хааг старовинну скриню. Вона лежала закопана в землю майже 80 років. А сховали її під час Другої світової війни.

У скрині були унікальні документи: щоденники, накази та звіти про воєнну ситуацію з останніх днів війни. Там виявили факт існування легенди про порятунок угорських військових.

Знахідка була зроблена майже рівно через 80 років після закінчення війни й підтверджує давню легенду,

– повідомив мер Хаага, Лукаш Mіхлмайр.



Скриню знайшли під час розкопок / Фото Need to Know

Як відомо, близько 10 тисяч угорських солдатів були в небезпеці наприкінці війни. Їм загрожував радянський полон та ув'язнення в Сибіру.

Завдяки дружбі між угорським полковником Маланотті та американським генералом Паттоном дивізії було дозволено здатися американцям у травні 1945 року через електростанцію в Ернстгофені. Таким чином вони уникли радянського полону,

– розповів мер.



Унікальні документи часів Другої світової війни / Фото Need to Know

Тепер унікальні документи відреставрують, оцифрують і передадуть до архіву для поповнення історичної спадщини.