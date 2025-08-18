Принц Вільям та Кейт Міддлтон готуються до переїзду у нову резиденцію. Йдеться про історичний маєток Forest Lodge, збудований понад 300 років тому

Як повідомляє The Daily Mail, дві родини, що проживали у прилеглих до маєтку котеджах у Віндзорі, залишили житло, щоб звільнити місце для подружжя та їхніх трьох дітей. Деталі про майбутній дім королівської сім'ї розповідає 24 Канал.

Читайте також Бред Пітт купив новий будинок за чималу суму: яка знаменитість володіла домом раніше

Куди переїдуть Кейт Міддлтон, принц Вільям та їхні діти?

Протягом останніх трьох років сім'я мешкала у котеджі Аделаїда на території Віндзорського замку. До кінця 2025 року (приблизно до Різдва) вони планують оселитися у просторому будинку з вісьмома спальнями та власним тенісним кортом. Котеджі, що були переобладнані зі старовинних стаєнь Forest Lodge, раніше здавалися в оренду компанією Crown Estate. Колишні мешканці, за повідомленнями, були "здивовані" несподіваною вимогою звільнити оселі.



Кейт Міддлтон, принц Вільям та їхні діти переїдуть жити в новий особняк / Фото british.royal.kids

Що відомо про маєток?

Forest Lodge розташований у мальовничій частині Великого Віндзорського парку і має статус архітектурної пам'ятки II категорії. Окрім тенісного корту, на території є відкритий басейн, розарій, сад, город, велика теплиця, стайні, два озера, пасовища та три котеджі для персоналу.

Очікується, що принц і принцеса Уельські залишаться в цьому будинку навіть після того, як принц Вільям стане королем. Навколо особняка вже встановили металеву огорожу для забезпечення приватності. Востаннє будинок капітально ремонтували у 2001 році, а його розташування – лише за кілька миль від школи Lambrook, яку відвідують діти королівського подружжя.

Інсайдери з королівського оточення зазначають, що для Кейт і Вільяма цей переїзд – шанс почати новий етап життя. Витрати на переїзд, оренду та поточні ремонтні роботи подружжя покриває самостійно – без фінансування з бюджету.