Пише Show 24 з посиланням на Daily Mail. За словами джерела, один із варіантів – особняк у неоготичному стилі Форт Бельведер, що розташований прихованому куточку Великого Віндзорського парку.

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Особняк Форт Бельведер побудували у XVIII столітті. Кажуть, що він був улюбленим домом Едуарда VIII. Він жив там до того, як став королем, і після того, як зрікся престолу, щоб взяти шлюб з Волліс Сімпсон.

Територія площі, де розташований маєток, складає 59 акрів. Там є відкритий басейн, тенісний корт, розарій, сад, город, велика теплиця, стайні, два озера, пасовища та три котеджі для персоналу.

Вони відчувають, що переросли котедж Аделаїда і потребують чогось більшого. Це ідеальний новий дім для них. Там є басейн і тенісний корт, а Шарлотта любить грати в теніс,

– сказало джерело.

Принц та принцеса Уельські переїхали до котеджу Аделаїда влітку 2022 року разом зі своїми трьома дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї. Від маєтку до Віндзорського замку йти 10 хвилин, а до школи Ламбрук, де навчаються сини й донька Кейт і Вільяма, їхати декілька хвилин.

За словами інсайдерів, переїзд до більш просторого будинку став би для королівської сім'ї новим розділом у житті. Крім того, зазначається, що для принца та принцеси важливі приватність та сільська місцевість.

Що відомо про особняк Форт Бельведер?

Особняк Форт Бельведер не занепав завдяки Едуарду VIII. Він встановив там басейн, тенісний корт і турецьку лазню. У 1956 році в будинок переїхав двоюрідний брат королеви Єлизавети – Джеральд Ласселс.

Спершу в особняку було 30-40 кімнат, але вважається, що він зробив 8 спалень.

На початку 1980-х років будинок орендував канадський мільярдер Гален Вестон разом з дружиною Гіларі.