Король розповів про своє самопочуття під час розмови з місцевим жителем Ньюмаркета, який пережив рак. Це сталося 22 липня, коли Чарльз III та Камілла прогулювалися містом, пише Show 24 з посиланням на People.
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Я запитав його, як у нього справи, і він сказав, що почувається набагато краще, і що "це просто одна з них речей",
– поділився Лі Гарман.
Гарман розповів королю про власний шлях до одужання. За словами чоловіка, Чарльз III поцікавився, як у нього справи.
Він запитав мене, як у мене справи, і я сказав: "У мене все добре, я одужав від раку минулого року",
– розповів житель Ньюмаркета.
У короля Чарльза III діагностували рак
У лютому 2024 року Букінгемський палац повідомив, що у Чарльза III діагностували рак, і він розпочав лікування. За порадою лікаря, король не займався публічними справами три місяці. Відновив роботу наприкінці квітня.
У березні 2025 року монарха ненадовго госпіталізували через побічні ефекти від лікування раку.