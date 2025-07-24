Король рассказал о своем самочувствии во время разговора с местным жителем Ньюмаркета, который пережил рак. Это произошло 22 июля, когда Чарльз III и Камилла прогуливались по городу, пишет Show 24 со ссылкой на People.
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Я спросил его, как у него дела, и он сказал, что чувствует себя гораздо лучше, и что "это просто одна из них вещей",
– поделился Ли Гарман.
Гарман рассказал королю о собственном пути к выздоровлению. По словам мужчины, Чарльз III поинтересовался, как у него дела.
Он спросил меня, как у меня дела, и я сказал: "У меня все хорошо, я выздоровел от рака в прошлом году",
– рассказал житель Ньюмаркета.
У короля Чарльза III диагностировали рак
В феврале 2024 года Букингемский дворец сообщил, что у Чарльза III диагностировали рак, и он начал лечение. По совету врача, король не занимался публичными делами три месяца. Возобновил работу в конце апреля.
В марте 2025 года монарха ненадолго госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения рака.