Король рассказал о своем самочувствии во время разговора с местным жителем Ньюмаркета, который пережил рак. Это произошло 22 июля, когда Чарльз III и Камилла прогуливались по городу, пишет Show 24 со ссылкой на People.

Смотрите также Кейт и Уильям показали новый портрет старшего сына: как выглядит 12-летний принц

Я спросил его, как у него дела, и он сказал, что чувствует себя гораздо лучше, и что "это просто одна из них вещей",

– поделился Ли Гарман.

Гарман рассказал королю о собственном пути к выздоровлению. По словам мужчины, Чарльз III поинтересовался, как у него дела.

Он спросил меня, как у меня дела, и я сказал: "У меня все хорошо, я выздоровел от рака в прошлом году",

– рассказал житель Ньюмаркета.

У короля Чарльза III диагностировали рак