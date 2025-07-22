Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.

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На фото улыбающийся Джордж позирует возле деревянного забора, одетый в клетчатую рубашку и жилетку.

Под публикацией королевская семья поздравила принца с днем рождения.

Напомним, Джордж вместе с младшими братом и сестрой – принцессой Шарлоттой и принцем Луи – учится в частной школе Lambrook.

Между тем британские СМИ сообщили, что Кейт Миддлтон с принцем Уильямом уже определяется с дальнейшим учебным путем для сына. Вероятно, это будет Итонский колледж – элитная мужская школа, где в свое время получали образование сам принц Уильям, его брат Гарри и другие представители монаршей семьи. Накануне наша редакция подробнее писала о том, сколько стоит обучение в Итоне и как туда поступить.