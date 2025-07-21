В этом году в список попали 15 солистов и групп из разных уголков Украины – от Киева до Закарпатья. Сообщает Show 24 со ссылкой на Общественное вещание.
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Участники лонглиста Нацотбора на Детское Евровидение-2025
- Владислав Данилевский (10 лет, Киев)
- София Нерсесян (9 лет, Киев)
- Оливия Ткачик (9 лет, Николаев)
- Ангелина Глогусь (13 лет, Тернополь)
- Ликерия Чирва (9 лет, Киев)
- Артем Манжура (11 лет, родом из Запорожья, живет во Львове)
- Александр и Давид Подлящуки (12 и 10 лет, Ровно)
- Регина Кулиненко (9 лет, Кривой Рог)
- Мария Свиязова (12 лет, Харьков)
- Группа "Мечтатели" (Закарпатье)
- Ольга Нестерко (10 лет, Львовская область)
- Екатерина Ватан (11 лет, Киевская область)
- Кирилл Париенко (KIRO, 14 лет, родом из Донецка, живет в Днепропетровской области)
- Всеволод Скрима (13 лет, Запорожье)
- Дуэт Златы Иванив (11 лет, Одесса) и Владислава Васицкого (12 лет, Киев)
15 участников лонглиста Нацотбора на Детское Евровидение-2025: смотрите видео онлайн
Что известно о Детском Евровидении-2025?
- Песенный конкурс пройдет 13 декабря в столице Грузии – Тбилиси.
- Представителя Украины определят в октябре во время финала Нацотбора-2025.
- В этом году над песнями для финалистов будет работать дуэт звездных продюсеров: alyona alyona и Светлана Тарабарова, которая уже в третий раз занимает роль музыкального продюсера Национального отбора Детского Евровидения.
Напомним, в прошлом году Украину на конкурсе представлял 12-летний Артем Котенко из Ахтырки, который занял третье место – это лучший результат нашей страны за последнее десятилетие.