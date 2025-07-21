В этом году в список попали 15 солистов и групп из разных уголков Украины – от Киева до Закарпатья. Сообщает Show 24 со ссылкой на Общественное вещание.

Важно "На месте квартиры – черная дыра": ракета попала в дом победительницы Miss Ukraine International

Участники лонглиста Нацотбора на Детское Евровидение-2025

Владислав Данилевский (10 лет, Киев) София Нерсесян (9 лет, Киев) Оливия Ткачик (9 лет, Николаев) Ангелина Глогусь (13 лет, Тернополь) Ликерия Чирва (9 лет, Киев) Артем Манжура (11 лет, родом из Запорожья, живет во Львове) Александр и Давид Подлящуки (12 и 10 лет, Ровно) Регина Кулиненко (9 лет, Кривой Рог) Мария Свиязова (12 лет, Харьков) Группа "Мечтатели" (Закарпатье) Ольга Нестерко (10 лет, Львовская область) Екатерина Ватан (11 лет, Киевская область) Кирилл Париенко (KIRO, 14 лет, родом из Донецка, живет в Днепропетровской области) Всеволод Скрима (13 лет, Запорожье) Дуэт Златы Иванив (11 лет, Одесса) и Владислава Васицкого (12 лет, Киев)

15 участников лонглиста Нацотбора на Детское Евровидение-2025: смотрите видео онлайн

Что известно о Детском Евровидении-2025?

Песенный конкурс пройдет 13 декабря в столице Грузии – Тбилиси.

Представителя Украины определят в октябре во время финала Нацотбора-2025.

В этом году над песнями для финалистов будет работать дуэт звездных продюсеров: alyona alyona и Светлана Тарабарова, которая уже в третий раз занимает роль музыкального продюсера Национального отбора Детского Евровидения.

Напомним, в прошлом году Украину на конкурсе представлял 12-летний Артем Котенко из Ахтырки, который занял третье место – это лучший результат нашей страны за последнее десятилетие.