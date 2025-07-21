Цьогоріч до списку потрапили 15 солістів та гуртів з різних куточків України – від Києва до Закарпаття. Повідомляє Show 24 з посиланням на Суспільне Мовлення.

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Учасники лонглиста Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025

Владислав Данілевський (10 років, Київ) Софія Нерсесян (9 років, Київ) Олівія Ткачик (9 років, Миколаїв) Ангеліна Глогусь (13 років, Тернопіль) Лікерія Чирва (9 років, Київ) Артем Манжура (11 років, родом із Запоріжжя, живе у Львові) Олександр і Давид Подлящуки (12 і 10 років, Рівне) Рєгіна Кулиненко (9 років, Кривий Ріг) Марія Свіязова (12 років, Харків) Гурт "Мрійники" (Закарпаття) Ольга Нестерко (10 років, Львівщина) Катерина Ватан (11 років, Київська область) Кирило Парієнко (KIRO, 14 років, родом із Донецька, мешкає на Дніпропетровщині) Всеволод Скрима (13 років, Запоріжжя) Дует Злати Іванів (11 років, Одеса) та Владислава Васицького (12 років, Київ)

15 учасників лонглиста Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: дивіться відео онлайн

Що відомо про Дитяче Євробачення-2025?

Пісенний конкурс пройде 13 грудня у столиці Грузії – Тбілісі.

Представника України визначать у жовтні під час фіналу Нацвідбору-2025.

Цьогоріч над піснями для фіналістів працюватиме дует зіркових продюсерок: alyona alyona та Світлана Тарабарова, яка вже втретє обіймає роль музичної продюсерки Національного відбору Дитячого Євробачення.

Нагадаємо, торік Україну на конкурсі представляв 12-річний Артем Котенко з Охтирки, який посів третє місце – це найкращий результат нашої країни за останнє десятиліття.