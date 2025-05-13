Про це повідомляє Show 24 з посиланням на офіційний сайт Євробачення. Грузія вдруге прийматиме пісенний конкурс.

Не пропустіть Перший півфінал Євробачення-2025 вже скоро: де й коли дивитися пряму трансляцію зі Швейцарії

Грузія дебютувала на Дитячому Євробаченні у 2007 році. З того часу вона здобула рекордні чотири перемоги.

Минулого року Грузію на пісенному конкурсі представляв Андрія Путкарадзе з піснею To My Mom. Він став переможцем Дитячого Євробачення-2024, яке відбувалося у Мадриді – столиці Іспанії.

Ми з нетерпінням чекаємо повернення до Грузії, країни, яка глибоко захоплена Дитячим пісенним конкурсом Євробачення. Доведена здатність GPB проводити видатні шоу дає нам повну впевненість у тому, що це буде винятковий конкурс, який створить цінні спогади для юних учасників та глядачів у всьому світі,

– сказав директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін.

Генеральна директорка GPB Тінатін Бердзенішвілі зазначила, що знову приймати Дитяче Євробачення в Тбілісі – це велика честь та відповідальність для Грузії. За її словами, команда прагне створити ще масштабніше і цікавіше шоу. Вони з нетерпінням чекають на молоді таланти та шанувальників з усього світу.

Україна на Євробаченні-2024