Про це повідомляє Show 24 з посиланням на офіційний сайт Євробачення. Грузія вдруге прийматиме пісенний конкурс.
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Грузія дебютувала на Дитячому Євробаченні у 2007 році. З того часу вона здобула рекордні чотири перемоги.
Минулого року Грузію на пісенному конкурсі представляв Андрія Путкарадзе з піснею To My Mom. Він став переможцем Дитячого Євробачення-2024, яке відбувалося у Мадриді – столиці Іспанії.
Ми з нетерпінням чекаємо повернення до Грузії, країни, яка глибоко захоплена Дитячим пісенним конкурсом Євробачення. Доведена здатність GPB проводити видатні шоу дає нам повну впевненість у тому, що це буде винятковий конкурс, який створить цінні спогади для юних учасників та глядачів у всьому світі,
– сказав директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін.
Генеральна директорка GPB Тінатін Бердзенішвілі зазначила, що знову приймати Дитяче Євробачення в Тбілісі – це велика честь та відповідальність для Грузії. За її словами, команда прагне створити ще масштабніше і цікавіше шоу. Вони з нетерпінням чекають на молоді таланти та шанувальників з усього світу.
Україна на Євробаченні-2024
Нагадаємо, що Україну на Дитячому Євробаченні-2025 представляв Артем Котенко. Співак із Сумщини виступив з піснею Hear Me Now та посів третє місце.
Пісню написала Світлана Тарабарова – музична продюсерка Нацвідбору Дитячого Євробачення. Трек Hear Me Now присвячений темі дому, який для багатьох людей є місцем сили.