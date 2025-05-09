Серед конкурсантів, чиї номери побачимо того вечора, буде і Ziferblat з України. Виконавці вийдуть на сцену під номером 5. А де можна подивитися прямий ефір – розповідаємо далі на Show 24.
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Де дивитися перший півфінал Євробачення-2025
Традиційно, прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Транслюватимуть Євробачення на платформах Суспільного мовлення, а незмінним коментатором буде Тімур Мірошниченко.
- Пряма трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Культура".
- Також пісенний конкурс можна дивитися на сайті "Суспільне Культура" та сайті "Суспільне Євробачення".
- Ютуб-канал "Євробачення Україна" теж транслюватиме онлайн.
- На фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна.
- На Радіо Промінь трансляція буде доступна для прослуховування.
Порядок виступів півфіналістів
- Ісландія: Væb – Róa
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
- Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left
- Естонія: Tommy Cash – Espresso macchiato
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray
- Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
- Португалія: Napa – Deslocado
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
- Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights
- Азербайджан: Mamagama – Run With U
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Нідерланди: Claude – C'est La Vie
- Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake
- Кіпр: Theo Evan – Shh
Порядок виступів у півфіналах / Фото з сайту Євробачення
Нагадаємо, що з України не можна голосувати за Ziferblat, однак ви можете підтримати своїх фаворитів з інших країн. А ті українці, які перебувають за кордоном, мають можливість віддати свій голос за Bird of Pray.