Серед конкурсантів, чиї номери побачимо того вечора, буде і Ziferblat з України. Виконавці вийдуть на сцену під номером 5. А де можна подивитися прямий ефір – розповідаємо далі на Show 24.

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Де дивитися перший півфінал Євробачення-2025

Традиційно, прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Транслюватимуть Євробачення на платформах Суспільного мовлення, а незмінним коментатором буде Тімур Мірошниченко.

Порядок виступів півфіналістів

  1. Ісландія: Væb – Róa
  2. Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
  3. Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left
  4. Естонія: Tommy Cash – Espresso macchiato
  5. Україна: Ziferblat – Bird of Pray
  6. Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
  7. Португалія: Napa – Deslocado
  8. Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
  9. Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights
  10. Азербайджан: Mamagama – Run With U
  11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  12. Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
  13. Нідерланди: Claude – C'est La Vie
  14. Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake
  15. Кіпр: Theo Evan – Shh


Порядок виступів у півфіналах / Фото з сайту Євробачення

Нагадаємо, що з України не можна голосувати за Ziferblat, однак ви можете підтримати своїх фаворитів з інших країн. А ті українці, які перебувають за кордоном, мають можливість віддати свій голос за Bird of Pray.