Серед конкурсантів, чиї номери побачимо того вечора, буде і Ziferblat з України. Виконавці вийдуть на сцену під номером 5. А де можна подивитися прямий ефір – розповідаємо далі на Show 24.

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Де дивитися перший півфінал Євробачення-2025

Традиційно, прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Транслюватимуть Євробачення на платформах Суспільного мовлення, а незмінним коментатором буде Тімур Мірошниченко.

Порядок виступів півфіналістів

Ісландія: Væb – Róa Польща: Justyna Steczkowska – Gaja Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left Естонія: Tommy Cash – Espresso macchiato Україна: Ziferblat – Bird of Pray Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu Португалія: Napa – Deslocado Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights Азербайджан: Mamagama – Run With U Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm Нідерланди: Claude – C'est La Vie Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake Кіпр: Theo Evan – Shh



Порядок виступів у півфіналах / Фото з сайту Євробачення

Нагадаємо, що з України не можна голосувати за Ziferblat, однак ви можете підтримати своїх фаворитів з інших країн. А ті українці, які перебувають за кордоном, мають можливість віддати свій голос за Bird of Pray.