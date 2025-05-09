Среди конкурсантов, чьи номера увидим в тот вечер, будет и Ziferblat из Украины. Исполнители выйдут на сцену под номером 5. А где можно посмотреть прямой эфир – рассказываем далее на Show 24.

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Где смотреть первый полуфинал Евровидения-2025

Традиционно, прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Транслировать Евровидение будут на платформах Общественного вещания, а неизменным комментатором будет Тимур Мирошниченко.

Порядок выступлений полуфиналистов

  1. Исландия: Væb – Róa
  2. Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
  3. Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left
  4. Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato
  5. Украина: Ziferblat – Bird of Pray
  6. Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
  7. Португалия: Napa – Deslocado
  8. Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
  9. Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights
  10. Азербайджан: Mamagama – Run With U
  11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  12. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
  13. Нидерланды: Claude – C'est La Vie
  14. Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake
  15. Кипр: Theo Evan – Shh


Порядок выступлений в полуфиналах / Фото с сайта Евровидения

Напомним, что из Украины нельзя голосовать за Ziferblat, однако вы можете поддержать своих фаворитов из других стран. А те украинцы, которые находятся за рубежом, имеют возможность отдать свой голос за Bird of Pray.