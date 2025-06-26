Источник сообщил The Daily Mail, что принц Уильям и Кейт Миддлтон осмотрели ряд ведущих школ в Великобритании. Но "все дороги ведут в Итон", передает Show 24.

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Итонский колледж, где учился принц Уильям и Гарри, другие члены семьи, расположен вблизи семейного дома принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Виндзоре. Оплата за обучение там составляет более 63 тысяч фунтов стерлингов в год (более 70 тысяч долларов).

В Итоне учатся ребята в возрасте от 13 до 18 лет, однако родители должны зарегистрировать ребенка раньше, когда ему исполнится 10 лет. 22 июля принцу Джорджу исполнится 12 лет. Вероятно, документы в заведение уже подали. Ведь еще в 2023 году мальчика видели там с родителями.

Сейчас принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи учатся в школе Lambrook. Если старший брат окончательно будет учиться в Итоне, вероятно, что туда поступит и младший Луи.



Принц Джордж / Фото из инстаграма королевской семьи

Заметим, принц Уильям и Кейт Миддлтон нечасто показывают детей на публике и еще реже публикуют их фото в соцсетях. Однако они часто берут детей на важные мероприятия.

В частности, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи побывали вместе с родителями на параде Trooping the Colour. Ребята предстали в одинаковых синих костюмах с белыми рубашками и красными галстуками, а Шарлотта надела голубое платье с белыми деталями.