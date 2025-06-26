Джерело повідомило The Daily Mail, що принц Вільям і Кейт Міддлтон оглянули низку провідних шкіл у Великій Британії. Але "всі дороги ведуть до Ітона", передає Show 24.

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Ітонський коледж, де навчався принц Вільям та Гаррі, інші члени сім'ї, розташований поблизу сімейного будинку принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Віндзорі. Оплата за навчання там становить понад 63 тисячі фунтів стерлінгів за рік (більш як 70 тисяч доларів).

В Ітоні навчаються хлопці віком від 13 до 18 років, однак батьки мають зареєструвати дитину раніше, коли їй виповниться 10 років. 22 липня принцові Джорджу виповниться 12 років. Ймовірно, документи до закладу вже подали. Адже ще у 2023 році хлопчика бачили там з батьками.

Зараз принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї навчаються у школі Lambrook. Якщо старший брат остаточно навчатиметься в Ітоні, ймовірно, що туди вступить і наймолодший Луї.



Принц Джордж / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Зауважимо, принц Вільям та Кейт Міддлтон нечасто показують дітей на публіці та ще рідше публікують їхні фото в соцмережах. Однак вони часто беруть дітей на важливі заходи.

Зокрема, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї побували разом з батьками на параді Trooping the Colour. Хлопці постали в однакових синіх костюмах з білими сорочками та червоними краватками, а Шарлотта одягнула блакитну сукню з білими деталями.