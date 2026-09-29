Через неіснуючі будівлі хотіли отримати понад гектар землі кіностудії Довженка: що відомо

На території кіностудії Довженка через неіснуючі будівлі намагалися отримати понад гектар державної землі. Товариство вже зареєструвало ділянку в кадастрі, однак суд скасував і право власності на нерухомість, і реєстрацію землі.

Як через неіснуючі будівлі хотіли отримати понад гектар землі кіностудії Довженка

У 2018 році фізична особа зареєструвала право власності на дві нежитлові будівлі загальною площею 162 квадратні метри. За документами вони нібито розташовувалися на території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згодом ці об'єкти внесли до статутного капіталу приватного товариства, а у 2019 році право власності зареєстрували вже за ним. Прокуратура встановила, що насправді будівель на території кіностудії немає, а дозвільних документів на їхнє будівництво та введення в експлуатацію не видавали.

Попри це товариство використало зареєстроване право власності на нерухомість, щоб замовити розроблення проєкту землеустрою. Після цього у 2022 році в Державному земельному кадастрі зареєстрували ділянку площею 1,033 гектара, яка є частиною території державної кіностудії.

За даними прокуратури, надалі товариство могло отримати цю землю у власність або користування без конкурентної процедури. Підставою для цього мало стати право власності на нерухомість, якої фактично не існувало.

Шевченківська окружна прокуратура Києва звернулася до суду, який задовольнив позов у повному обсязі. У результаті скасували реєстрацію права власності на неіснуючі будівлі та державну реєстрацію земельної ділянки, що дозволило не допустити її можливого вибуття з державної власності.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили схему з компенсаціями за програмою "єВідновлення" за будинки, які насправді не були зруйновані. За даними слідства, збитки держави сягнули майже 25 мільйонів гривень.