Як працювала схема з компенсаціями за "єВідновленням"

У Бородянській громаді будинки, які не були знищені, у документах оформлювали як зруйновані, повідомила Київська обласна прокуратура.

Потім заявникам призначали компенсації за програмою "єВідновлення". Для цього до актів комісійного обстеження та звітів фахівців у будівельній галузі вносили неправдиві дані про характер і ступінь пошкодження. В окремих випадках житло взагалі не мало пошкоджень, однак у документах могли вказати навіть його повне знищення.

Схема з компенсаціями за "єВідновленням / Фото Київська обласна прокуратура

За версією слідства, отримані з бюджету гроші надалі розподіляли між учасниками схеми. Правоохоронці вважають, що її організували окремі посадовці, а до участі залучали місцевих мешканців, які подавали документи на компенсацію. Схема діяла протягом 2022 – 2025 років.

Кого підозрюють у справі та скільки грошей втратила держава

Про підозру повідомили 14 людям. Серед них – організатор, двоє виконавців організованої групи, пособник, семеро власників житла та троє фахівців у будівельній галузі.

Важливо! Підозри стосуються, зокрема, заволодіння бюджетними коштами або замаху на нього, легалізації майна, підроблення документів, несанкціонованих дій з інформацією та службового підроблення.

Один із підозрюваних під час розслідування добровільно відшкодував понад 3 мільйони гривень завданих збитків. Ще 3 мільйони гривень він перерахував на потреби ЗСУ. Досудове розслідування триває. Правоохоронці також встановлюють інших людей, які можуть бути причетні до схеми.