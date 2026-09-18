Как работала схема с компенсациями по программе "eВосстановление"

В Бородянской общине дома, которые не были уничтожены, в документах оформляли как разрушенные, сообщила Киевская областная прокуратура.

Затем заявителям назначали компенсации по программе "еВосстановление". Для этого в акты комиссионного обследования и отчеты специалистов в строительной отрасли вносили ложные данные о характере и степени повреждения. В отдельных случаях жилье вообще не имело повреждений, однако в документах могли указать даже его полное разрушение.

Схема с компенсациями по программе "еВосстановление" / Фото Киевской областной прокуратуры

По версии следствия, полученные из бюджета деньги в дальнейшем распределялись между участниками схемы. Правоохранители считают, что ее организовали отдельные должностные лица, а к участию привлекали местных жителей, которые подавали документы на компенсацию. Схема действовала в течение 2022–2025 годов.

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О подозрении сообщили 14 людям. Среди них – организатор, двое исполнителей организованной группы, пособник, семь владельцев жилья и трое специалистов в строительной отрасли.

Подозрения касаются, в частности, завладения бюджетными средствами или покушения на это, легализации имущества, подделки документов, несанкционированных действий с информацией и служебного подлога.

Один из подозреваемых в ходе расследования добровольно возместил более 3 миллионов гривен причиненного ущерба. Еще 3 миллиона гривен он перечислил на нужды ВСУ. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.