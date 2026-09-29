Как из-за несуществующих зданий хотели получить более гектара земли киностудии Довженко

В 2018 году физическое лицо зарегистрировало право собственности на два нежилых здания общей площадью 162 квадратных метра. Согласно документам, они якобы располагались на территории Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Впоследствии эти объекты внесли в уставный капитал частного общества, а в 2019 году право собственности зарегистрировали уже на него. Прокуратура установила, что на самом деле зданий на территории киностудии нет, а разрешительных документов на их строительство и ввод в эксплуатацию не выдавали.

Несмотря на это, компания использовала зарегистрированное право собственности на недвижимость, чтобы заказать разработку проекта землеустройства. После этого в 2022 году в Государственном земельном кадастре был зарегистрирован участок площадью 1,033 гектара, являющийся частью территории государственной киностудии.

По данным прокуратуры, в дальнейшем компания могла получить эту землю в собственность или пользование без проведения конкурса. Основанием для этого должно было стать право собственности на недвижимость, которой фактически не существовало.

Шевченковская окружная прокуратура Киева обратилась в суд, который удовлетворил иск в полном объеме. В результате отменили регистрацию права собственности на несуществующие здания и государственную регистрацию земельного участка, что позволило не допустить его возможного выбытия из государственной собственности.

Напомним, ранее в Киевской области раскрыли схему с компенсациями по программе "еВосстановление" за дома, которые на самом деле не были разрушены. По данным следствия, ущерб государству составил почти 25 миллионов гривен.