Багатоповерхівка замість кінотеатру "Космос": як відреагували жителі Житомира

Кінотеатр "Космос" у Житомирі, який колись розглядали як потенційний культурний центр міста, виставили на продаж. Будівля, що понад 15 років стоїть занедбаною, може зникнути з міського ландшафту – замість неї планують звести житловий комплекс із комерційними приміщеннями.

Як мав виглядати оновлений кінотеатр?

Минулого року у Житомирі відбулися два урбан-форуми, під час яких архітектори, урбаністи, студенти та активісти працювали над концепціями відновлення міських просторів. Одним із головних об'єктів став саме кінотеатр "Космос", пише 24 Канал з посиланням на Житомир Urban News.

Фахівці створили кілька варіантів його перетворення на сучасний культурний центр із простором для відпочинку, творчими майстернями, виставковими зонами та публічними локаціями.

Кінотеатр "Космос" / Фото Житомир Urban News

Ідея полягала в тому, щоб зробити будівлю новою візитівкою Житомира – місцем зустрічей, подій і культурних ініціатив. Проте ці пропозиції так і не отримали підтримки на рівні міської влади. Замість реалізації, приміщення вирішили продати.

За скільки продали будівлю?

Аукціон із продажу колишнього кінотеатру "Космос" провели у червні 2025 року, повідомлялося на платформі Prozorro. Хоча початкова ціна становила 12 мільйонів гривень, придбали його за 25 мільйонів.

Що планують збудувати на місці "Космосу"?

Згідно з планом міської ради, на території колишнього кінотеатру зведуть багатоповерховий житловий комплекс із вбудованими комерційними приміщеннями. Серед них – новий кінотеатр, який має стати частиною майбутнього будинку.

Таким чином, влада обіцяє зберегти кінофункцію локації, але вже в зовсім іншому форматі – комерційному, а не культурно-громадському.

Як на це відреагували місцеві мешканці?

Новина про продаж та можливу забудову "Космосу" викликала негативну реакцію у соцмережах. Місцеві жителі обурюються тим, що чергова міська локація, яка могла стати громадським простором, зникне під багатоповерхівкою.

У коментарях зазначають, що влада знищує архітектурну пам'ять міста та ігнорує ідеї, розроблені під час урбан-форумів. Частина користувачів порівнює ситуацію з іншими випадками забудови у Житомирі, коли замість культурних або рекреаційних просторів зводили житло.

Також деякі мешканці зазначають, що мозаїку “Сузір'я космосу” варто було б зберегти або перенести до нового громадського простору, аби не втратити її як мистецький символ.

Яким був кінотеатр раніше?

Кінотеатр "Космос" відкрили у 1987 році за проєктом архітектора Василя Микитенка. У ньому було дві зали – на 200 і 700 місць, що дозволяло приймати значну кількість глядачів.

Цікаво! Фасад будівлі прикрашала відома мозаїка “Сузір'я космосу”, створена зі смальти та алюмінієвих елементів із фігурами знаків зодіаку. Автором ескізу став художник Олександр Костюк.

