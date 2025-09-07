Пропозицій оренди в Києві, як і раніше, дуже багато. Проте більшість з них не відповідає запитам потенціних орендарів.

Рієлтори кажуть, що відчувається брак квартир в окремих сегментах. Мовиться переважно про бюджетні квартири, розповідає 24 Канал з посиланням на Мінфін.

Яких пропозицій оренди в Києві не вистачає?

Передосінній ажіотаж помітно вплинув на ринок оренди в Києві. Квартири типу економ чи середнього класу, тобто бюджетні помешкання, розбирають дуже швидко.

Виставленого під здачу житла загалом достатньо. Але в економ і середній категорії хороші варіанти розбирають дуже швидко. Тому вибір не такий широкий, як того хотілося б потенційним орендарям. Наприклад, непросто знайти квартиру зі свіжим ремонтом у районі головних столичних університетів,

– каже рієлторка у Києві Ірина Луханіна.

Водночас порівняно дорогих квартир, що коштують від 40 тисяч гривень на місяць, більш ніж достатньо.

Ексочільник Асоціації фахівців нерухомості Юрій Піта каже, що вибір доступного житла справді помітно звузився. Ще трохи і можна буде говорити про дефіцит. Особливо це стосується сегмента найдешевших квартир за ціною від 10 до 12 тисяч гривень.

З цієї причини багато орендарів почали розглядати передмістя, де орендні ставки нижчі, приблизно на 20%. Щоправда, вибір там невеликий.

Чому попит на оренду так зріс?

Це пов'язано з початком навчального року та нового "робочого сезону". Експерти кажуть, що активізувалися одразу кілька категорій потенційних орендарів: студенти, люди, які приїжджають до Києва на роботу та переселенці.

Щоправда, найбільше цього року активні студенти. Вони сформували набагато вищий попит, ніж минулого року. Охочих знайти житло в Києві приблизно на 20 – 25% більше в порівнянні з 2024 роком.