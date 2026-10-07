Кожну третю заяву на компенсацію призупинили: що робити власникам знищеного житла

Нині розгляд кожної третьої заяви на компенсацію за знищене житло призупинили. Але це не означає відмову: після усунення причини комісія має поновити розгляд.

Що робити, якщо розгляд заяви на компенсацію призупинили

Зі 186 тисяч заяв щодо знищеного житла призупинили розгляд понад 61 тисячі – це 33% від усіх поданих заяв. Що робити заявникам у такій ситуації, розповіла представниця Уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Ольга Алтуніна.

Спочатку потрібно з'ясувати причину призупинення. Комісія має повідомити заявника про своє рішення не пізніше наступного робочого дня та вказати повний перелік причин.

Якщо заяву подавали через "Дію", варто перевірити повідомлення та її статус. За додатковою інформацією можна звернутися до комісії, яку створює орган місцевого самоврядування або військова адміністрація відповідної громади.

Якщо розгляд зупинили через відсутність документів або певних відомостей, потрібно подати саме те, чого бракує. Комісія не може вимагати інші документи, крім тих, відсутність яких стала причиною призупинення. Виняток можливий, якщо потреба в них виникла вже після подання додаткових матеріалів. Після усунення причини комісія має поновити розгляд заяви протягом п'яти робочих днів.

Якщо житло розташоване на визначеній території активних або можливих бойових дій і обстежити його на місці неможливо, це можуть зробити дистанційно.

Для підтвердження знищення використовують супутникові знімки, матеріали з безпілотників, фото й відео заявника, а також дані поліції та ДСНС. Якщо цих матеріалів недостатньо, заявнику дають 90 календарних днів, щоб подати додаткові докази.

Якщо людина не знає, яка комісія розглядає її заяву, потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування або військової адміністрації громади, де розташоване знищене житло. Там мають надати інформацію та консультацію щодо компенсації.

Важливо! Додаткову консультацію щодо програми "єВідновлення" можна отримати за номером урядової гарячої лінії 1545.

Нагадаємо, якщо комісія не приїжджає обстежувати пошкоджене житло, власнику варто письмово звернутися до органу, який відповідає за огляд, і попросити пояснити причину затримки. Заяву на компенсацію мають розглянути протягом 30 календарних днів від дня її подання.