Немає рішення про компенсацію за знищене житло: коли треба подавати скаргу

Заява на компенсацію за знищене житло не може залишатися на розгляді безстроково. Комісія має ухвалити рішення у встановлений строк, а в разі затримки заявник може дізнатися її причину та оскаржити бездіяльність.

Скільки часу розглядають заяву на компенсацію за знищене житло

Заяву на компенсацію мають розглянути протягом 30 календарних днів від дня її подання. Якщо заяву подали до створення комісії, строк рахують від дня її утворення, пояснює "Юридичний порадник для ВПО".

За цей час комісія повинна перевірити документи та відомості, а за потреби отримати додаткову інформацію й організувати обстеження житла. Після цього вона визначає розмір компенсації або встановлює підстави для відмови. Розгляд завершується після внесення відповідного рішення до Реєстру.

Строк можуть продовжити ще на 30 календарних днів, якщо житло розташоване у громаді в районі бойових дій, тимчасовій окупації, оточенні або блокуванні. У такому разі заява може залишатися на розгляді до 60 календарних днів. Продовження строку комісія повинна оформити окремим рішенням.

Про надання компенсації, відмову або зупинення розгляду заявника мають повідомити невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня. У рішенні про зупинення комісія повинна вказати конкретну підставу. Після усунення причини розгляд мають поновити протягом 5 робочих днів від дня отримання відповідної інформації. Дні, які минули до зупинення, зараховують до загального строку.

Період у 90 днів не стосується розгляду заяви. Його застосовують лише під час дистанційного обстеження. Якщо підтвердити знищення житла дистанційно не вдалося, комісія може зупинити обстеження. Після цього заявник має 90 днів, щоб надати додаткові фотографії, відео або інші докази.

Куди звертатися, якщо комісія не ухвалила рішення

Якщо встановлений строк минув, заявнику варто письмово звернутися до комісії або уповноваженого органу. У зверненні потрібно вказати номер і дату заяви, дані про житло та попросити повідомити її поточний статус. Також слід запитати, чи продовжували або зупиняли розгляд, з яких причин це зробили та коли можна очікувати рішення. Підтвердження подання звернення потрібно зберегти.

Якщо комісія не реагує, заявник може подати скаргу на її бездіяльність до виконавчого органу місцевої ради або військової адміністрації. Зробити це потрібно протягом 5 робочих днів після завершення строку, у який комісія мала ухвалити рішення. За зверненням заявника строк подання скарги можуть продовжити ще на 5 робочих днів.

Якщо комісія не розглянула заяву, не ухвалила рішення або не поновила розгляд, заявник може звернутися до адміністративного суду. У позові можна вимагати визнати бездіяльність протиправною та зобов'язати уповноважений орган розглянути заяву. Розмір компенсації суд не визначає.

Нагадаємо, компенсацію за пошкоджене чи знищене через війну житло можна отримати за програмою "єВідновлення". Заяву подають через Дію, у ЦНАПі або через нотаріуса, але перед цим потрібно перевірити дані про право власності у Державному реєстрі речових прав та подати інформаційне повідомлення про знищення майна.