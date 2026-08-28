Ощадбанк виділив Львову 582,6 мільйона гривень на модернізацію критичної інфраструктури

Ощадбанк та Львівська міська рада уклали нову кредитну угоду обсягом 582,6 мільйона гривень. Фінансування розраховане на 5 років і спрямоване на оновлення критичних об'єктів міста. Це вже третій подібний договір між банком та Львовом за останні три роки.

Ощадбанк виділить фінансування на реконструкцію критичної інфраструктури Львова

Ощадбанк та Львівська міська рада уклали нову кредитну угоду обсягом 582,6 мільйона гривень, повідомили у прес-службі банку. Фінансування розраховане на 5 років і спрямоване на оновлення критичних об'єктів міста.

Це вже третій подібний договір між банком та Львовом за останні три роки.

У межах нової п'ятирічної угоди пріоритетними напрямами визначено модернізацію системи теплопостачання та розвиток резервних джерел енергії. Також фінансування залучать для оновлення об'єктів житлово-комунального господарства, реконструкції та будівництва дорожньої інфраструктури, а також посилення енергетичної безпеки громади.

Завдяки цьому кроку сукупний обсяг фінансування Львова за кредитними договорами з банком за три роки сягнув 2,09 мільярда гривень. Банк наголошує на підтримці громад у розвитку інфраструктури, енергетичній безпеці та стійкості міст.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Ощадбанк уклав із українськими муніципалітетами кредитних угод на 7,8 мільярда гривень. Станом на 1 серпня 2026 року частка фінустанови в кредитуванні муніципалітетів перевищує 64%.

До речі, раніше ми писали, що в Україні продовжує дорожчати первинний ринок житла. Найвідчутніше зростання цін фіксують у західних регіонах, а лідирує за вартістю квадратного метра у новобудовах Львів.