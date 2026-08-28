Ощадбанк виділить фінансування на реконструкцію критичної інфраструктури Львова

Ощадбанк та Львівська міська рада уклали нову кредитну угоду обсягом 582,6 мільйона гривень, повідомили у прес-службі банку. Фінансування розраховане на 5 років і спрямоване на оновлення критичних об'єктів міста.

Це вже третій подібний договір між банком та Львовом за останні три роки.

У межах нової п'ятирічної угоди пріоритетними напрямами визначено модернізацію системи теплопостачання та розвиток резервних джерел енергії. Також фінансування залучать для оновлення об'єктів житлово-комунального господарства, реконструкції та будівництва дорожньої інфраструктури, а також посилення енергетичної безпеки громади.

Завдяки цьому кроку сукупний обсяг фінансування Львова за кредитними договорами з банком за три роки сягнув 2,09 мільярда гривень. Банк наголошує на підтримці громад у розвитку інфраструктури, енергетичній безпеці та стійкості міст.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Ощадбанк уклав із українськими муніципалітетами кредитних угод на 7,8 мільярда гривень. Станом на 1 серпня 2026 року частка фінустанови в кредитуванні муніципалітетів перевищує 64%.

До речі, раніше ми писали, що в Україні продовжує дорожчати первинний ринок житла. Найвідчутніше зростання цін фіксують у західних регіонах, а лідирує за вартістю квадратного метра у новобудовах Львів.