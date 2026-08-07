Кредит за житло можна поставити на паузу: кому дозволять не платити

Українці, чиє житло було пошкоджене або знищене через бойові дії, у деяких випадках можуть призупинити виплати за кредитом. Однак така можливість доступна не всім і передбачає окремий порядок оформлення.

Хто може призупинити виплати за кредитом на житло

Призупинити платежі можна за житло, придбане за програмою Житло для ВПО або іншими пільговими кредитними програмами, повідомили в Держмолодьжитлі.

Це стосується випадків, коли квартира чи будинок, за які позичальник досі виплачує кредит, були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій. Щоб призупинити платежі, пошкодження або знищення житла потрібно офіційно зафіксувати.

Як призупинити платежі за кредитом на житло

Після пошкодження квартири чи будинку насамперед потрібно зафіксувати наслідки. За потреби можна викликати ДСНС за номером 101 і поліцію за номером 102.

Власнику також варто зробити фото та відео житла зовні й усередині. Слід зберегти й офіційні повідомлення про обстріл або інші матеріали, які підтверджують бойові дії.

Про пошкодження потрібно повідомити орган місцевого самоврядування або військову адміністрацію за місцем розташування нерухомості. Після цього власник подає інформаційне повідомлення про пошкоджене чи знищене майно. Це можна зробити через Дію або звернувшись до ЦНАПу.

Далі житло має оглянути спеціальна комісія. За результатами обстеження вона складає акт, а дані про квартиру чи будинок вносять до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Після отримання акта позичальник звертається до регіонального управління Держмолодьжитла із заявою про призупинення платежів за кредитом.

При цьому дата подання заяви не визначає, з якого моменту діятиме пауза. Платежі можуть призупинити від дня, коли житло фактично було пошкоджене або знищене. Тому навіть якщо обстеження провели та документи оформили пізніше, орієнтуються на дату фактичного пошкодження або знищення житла.

Нагадаємо, у 2026 році Україна залучила 351 мільйон євро на житлові програми та підтримку ВПО. Кошти спрямують, зокрема, на єВідновлення, соціальне житло, пільгову іпотеку та житлові ваучери.