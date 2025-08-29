Кухня Дакоти Джонсон стала популярною ще у 2020 році, і відтоді її не припиняють обговорювати. Чарівний зелений колір шаф, який зараз дуже в тренді, не міг залишити дизайнерів осторонь.

Кухня акторки стала взірцем для декорування зеленим кольором. Однак не лише ним – нещодавно дизайнери помітили ще один красивий відтінок, розповідає 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Зверніть увагу Секрет у відсутності мінімалізму: чим вражає інтер'єр вітальні Тома Круза

Які два кольори поєднала на кухні Дакота Джонсон?

Дизайнери час від часу поверталися до цього інтер'єру протягом 5 років, але тільки тепер помітили одну сміливу деталь, що видніється з-за верхніх шаф. Це порцеляновий посуд кольору фуксії, що постає елементом декору.

Експерти кажуть, що поєднання зеленого та яскравого рожевого виводить кухню Дакоти за рамки звичайної. Це чудовий доказ того, що яскраві кольори мають місце в інтер'єрі кухні. І це не трендове доповнення, яке потім стає застарілим, а прояв індивідуального смаку.

До того ж фуксія це більш універсальний колір, ніж здається. Дизайнери кажуть, що насправді важко назвати тон, з яким би вона не поєднувалася на кухні. Так, акторка обрала основним кольором зелений, але це може бути і просто білий інтер'єр. Фуксія додала б йому певної візуальної інтриги.

Світлі рожеві, ніжно-блакитні та блідо-жовті шафи також слугували б чудовим нейтральним тлом.