Кухня Гвінет Пелтроу об'єднана з вітальнею, тому місця для зберігання всілякого начиння там небагато. Попри цю незручність, акторка знайшла спосіб охайно організувати простір, пише 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

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Невелика, але чудова кухня Гвінет Пелтроу

Акторка нещодавно опублікувала на своїй інстаграм-сторінці черговий рецепт. На відео можна добре розглянути інтер'єр кухні. Вона хоч і невелика, але на вигляд простора та світла.

Гвінет Пелтроу готує на кухні: дивіться відео

Один із секретів такого ефекту – правильна організація простору, зокрема місця для зберігання речей. Для стін акторка обрала чималі відкриті стелажі та кухонні шафи зі скляними дверцятами, що нагадують вітрини.

Так знаменитість не лише знайшла спосіб вмістити весь посуд та приладдя, а й створила справжню естетику на своїй кухні. Її колекціний посуд став не просто декором, а зіркою інтер'єру.

Акторка готує на кухні з іншого боку: відео

Відкриті стелажі створюють відчуття відкритості та простору, завдяки чому навіть маленькі кухні виглядають більшими та привабливішими,

– каже дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Що стосується стилізації посуду на відкритих полицях, то дизайнерка радить просто поєднувати предмети різних форм. Як варіант, можна об'єднати їх одним кольором, як це зробила Гвінет Пелтроу.